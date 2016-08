Andrés Hernández, adulto mayor: “No bachaqueamos, ni hacemos cola por un plato de comida”

Adultos mayores que hacen vida en Caampáez expresaron sentirse indignados con el reportaje publicado en este rotativo el pasado viernes, donde se señala que muchos han tenido que recurrir al “bachaqueo” o a buscar entre los desperdicios que dejan las ferias de verduras, debido a la crítica situación que se vive en las casas de alimentación o centros de encuentro.

Andrés Hernández, en representación de los adultos mayores, indicó que “es lamentable que en esta época personas que están dentro de la Alcaldía, que se supone que deberían velar por el respeto a nuestro sector, hagan este tipo de declaraciones”.

-Nos sentimos indignados, ofendidos y atacados con las declaraciones de José Numa Russa, coordinador de la Aldea de Encuentro Mari Herrera, y esperamos que el alcalde Efrén Pérez tome cartas en el asunto y no sea cómplice de esa postura, expresó.

“Nosotros no somos bachaqueros y tampoco andamos haciendo cola por un plato de comida, y mucho menos buscando desperdicios, eso es cosa de indigentes”, recalcó Hernández, al tiempo que señaló que Russa “se ha dedicado a recoger a unas personas para vender no sé qué cosas en las colas, pero no por eso nos tienen que involucrar a todos”.

No obstante, Hernández señaló que ciertamente están afectados por la escasez de alimentos en el país, por lo cual proponen a las autoridades la creación de un abasto solidario para la venta de bolsas de comida a los adultos mayores a bajo precio, previa carnetización de quienes hacen vida activa en Caampáez.

Asimismo, pidió apoyo al alcalde Efrén Pérez para terminar de construir la cancha de bolas criollas en la sede de Caampáez, obra que -según dijo- fue prometida por el mandatario municipal hace dos años. “Nosotros tenemos un material que puede ser utilizado para la construcción, le pedimos solo que coloque la mano de obra”, apuntó.