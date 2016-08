¡así sea pidiendo cola vamos a caracas!

EDGAR RIVERO/

Así como las necesidades básicas fisiológicas no se pueden esconder o contener indefinidamente, así mismo hay sentimientos y emociones que difícilmente se pueden controlar, cuando la motivación es lo suficientemente grande como para lograr lo deseado.

Tal es el caso del entusiasmo cada vez mayor, ante la cercanía de la marcha pacífica, consagrada como derecho constitucional, que se producirá el próximo 1 de septiembre y que fuera convocada por Leopoldo López, desde su lugar de injusto encierro y acogida por la MUD, a fin de rechazar los retardos para que el CNE fije la fecha para recolectar el 20% de las firmas de cara al referéndum revocatorio.

Ese entusiasmo es cada vez mayor, se palpa en cada rincón de nuestra entidad. Hay mucha determinación y por ende mucha disposición a marchar este 1ero de Septiembre. Creo que los portugueseños como buenos llaneros reaccionamos tarde pero seguros. En esta ocasión convencidos de ser parte importante del cambio que anhelamos con fuerza y fe.

En el día a día, la vinculación estrecha con la gente en la calle, en las comunidades populares, durante el incesante trabajo político, te indican que la gran toma de Caracas será un éxito. Esta actividad servirá para mostrarle al mundo de qué estamos hechos los venezolanos demócratas, pues ya es suficientemente claro en el mundo entero la crisis humanitaria que padecemos y de allí nuestra urgencia en realizar este mismo año el Revocatorio contra la incapacidad de quien hoy desgraciadamente ostenta el cargo de presidente de Venezuela.

La compleja y extrema situación de pobreza, ruina, enfermedad, hambre y quiebra que vive Venezuela, en la peor crisis humanitaria de nuestra historia, requiere de la ayuda internacional, pero como esta crisis no es producto de un fenómeno natural, sino provocada por quienes han saqueado y continúan saqueando al país, no permiten que otros países nos tiendan la mano. Por eso, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas.

Los portugueseños no escapamos a esta grave crisis económica que ha afectado a la mayoría. Todos por igual, opositores y oficialistas e incluso hasta militares se han dado cuenta que el régimen continúa con “pañitos calientes” como las bolsas de comida que no alcanzan para alimentar durante un mes como pretenden, de paso no sólo de harina y arroz se alimenta una población; tampoco es solución aumentar el salario mínimo, si no se controla la inflación, si no se reactiva el aparato productivo, se elimina el control de cambio y se da garantías reales para la inversión.

El desabastecimiento de alimentos y medicinas en un país sentado bajo las reservas de petróleo más grandes del mundo es sin duda una paradoja sintomática de la grave crisis a la que nos han llevado, y esto es razón suficiente para salir de inmediato de este régimen corrupto e inhumano, que ya no oculta su verdadera cara de dictadura. Por eso, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas.

Todo indica que la situación empeorará, que habrá mucha desesperación y mucha hambre. Las largas colas que hay que hacer para esperar alimentos básicos, la frustración que sienten las familias de los enfermos, el gran nivel de impunidad frente a violaciones de los Derechos Humanos, la inseguridad, el desempleo, pero más allá está la verdad de la cacareada guerra económica y es que el propio régimen es el que está robando, acaparando y contrabandeando la producción nacional, porque poco le importa si el venezolano de a pie come o no, lo que sí pretende es mantener al pueblo ocupado en colas. Eso es todo. Por eso, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas.

Un pueblo agobiado, decepcionado, impotente, pero a la vez sabio, que siente y percibe que de no darse una salida democrática como el revocatorio, sería catastrófico para el futuro de todos los venezolanos. Por eso, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas.

Las colas en los supermercados, se han vuelto inseguras y peligrosas, el riesgo de saqueos y las protestas por el hambre, son cada vez mayores. La tensión crónica que padecemos a causa de la ineptitud y odio social de Maduro y sus acólitos se manifiesta reprimiendo cualquier manifestación de descontento social y político sin ofrecer solución a la aguda crisis del 84% de desabastecimiento, pese al clamor para que permita la ayuda humanitaria. Por eso, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas.

Toda Venezuela, se encuentra sitiada. Supermercados, farmacias y centros comerciales se encuentran custodiados y por eso hay que llamar a las cosas por su nombre; dictadura. Por ello, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas para revocar la dictadura, el hambre, la escasez, la represión y la corrupción y darle a nuestros hijos la oportunidad de crecer en un país libre, con oportunidades de bienestar y progreso. Por eso, así sea pidiendo cola, este 1ero de septiembre vamos a Caracas.

riveroeeea@gmail.com