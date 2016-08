DT Rafael Dudamel: “Quedan 36 puntos en disputa y lucharemos hasta el final”

CARACAS.-

La Vinotinto ya se encuentra en tierras cafeteras para enfrentar el próximo jueves al combinado colombiano, el seleccionador nacional Rafael Dudamel habló en exclusiva para Los Cronistas, en una nota realizada por el periodista Diego Saviola en Barranquilla.

El estratega se expresó respecto al trabajo que ha estado realizando durante el periodo posterior a la Copa América Centenario y el reinicio de las eliminatorias: “El seguimiento a nuestros futbolistas fue lo esencial que estuve realizando durante estos meses. Saber qué tanto han trabajo y cuánto les han utilizado es importante”, comentó Dudamel.

Asimismo agregó, que le da gusto ver “al futbolista venezolano establecido y consolidado como están nuestros jugadores ahora en Europa”.

Dudamel no profundizó en temas tácticos previo al compromiso, pero hizo mención a la ausencia de Alejandro Guerra y Luis Manuel Seijas: “Nos cambia el esquema, son jugadores distintos y con mucha madurez, pero tenemos el talento y no me lamento”, declaró el exguardameta de la Vinotinto, quien, a su vez, aclaró el caso de la no convocatoria del volante de Internacional de Brasil. “Es un tema muy especial, lo conversé con él y tomamos la mejor decisión. Las puertas de la selección nunca estarán cerradas para él, pero me comunicó que no está mentalmente listo como lo requiere el equipo”.

Eliminatoria Rusia 2018

“Quedan 36 puntos en disputa, estamos acostumbrados a competir y lucharemos hasta el final la posibilidad de Rusia”, expresó el seleccionador quien debutará en las eliminatorias el próximo jueves.

“Es complicado tomar una selección que ha sumado un punto de 18 posibles y vender una idea de Mundial, pero matemáticamente es posible. Los que me conocen saben que lucharé hasta lo último, además no hubiera agarrado la selección si no tuviera ilusiones”.