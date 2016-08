Elías Jaua: No habrá estallido social, no permitiremos perturbación del orden público

CARACAS.-

A propósito de la marcha del 1 de septiembre, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Elías Jaua, apuntó que el Estado se ocupará de preservar la paz, “aquí no habrá estallido social”, afirmó.

En este sentido, aseguró que el Gobierno no permitirá perturbación del orden público.

“Aquí no habrá estallido social, y no hay revocatorio porque la oposición no lo solicitó a tiempo”, dijo en respuesta a los señalamientos del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.

Puntualizó que la movilización opositora no tiene los permisos correspondientes, por lo tanto, aclaró que ante cualquier hecho de violencia que se presente en la denominada “Toma de Caracas”, la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tendrá que responder ante las autoridades e instituciones competentes.

Movilización en defensa de la revolución

Jaua informó que el oficialismo se movilizará este miércoles 31 de agosto, en Charallave a partir de la 10:00 am, en respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Por su parte, explicó que en los próximos 4 meses los esfuerzos del Ejecutivo Nacional estarán orientados a fortalecer la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro.