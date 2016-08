enfrentar la corrupción

AUBER INFANTE BUSTAMANTE/

Venezuela es un territorio extremadamente rico en recursos naturales renovables y no renovables. Un problema que cargamos en los hombros desde hace muchos años es la corrupción, con ella se ha destruido otro recurso más importante de una nación, más importante que el petróleo y es el recurso humano. Ahora. ¿Hay alguna esperanza de que esto cambie algún día? Veamos.

La corrupción siempre afecta el dinero público y con ello el bienestar de los ciudadanos más necesitados, quienes no reciben nada a cambio, sino presión para que vote por alguien, engaño y desencanto del mendrugo por el favor recibido del gobernante corrupto. Esto afecta hospitales, escuelas, vialidad, infraestructura pública en general, alimentación; afectando con ello al más débil jurídicamente, el ciudadano. Cuando un funcionario se roba el diez por ciento de un presupuesto público, les está robando el diez por ciento de felicidad al resto, pero cuando todos los funcionarios en diferentes niveles roban y lo hacen a manos llenas sin que los ciudadanos establezcamos límites a esa acción, nos encontramos con el escenario actual que todos sufrimos y padecemos.

La corrupción no es nueva ni original de la revolución, desafortunadamente se ha exacerbado ad infinitum y hoy tenemos una situación difícil para combatirla. Desde el gobierno se ha estado conspirando para destruir la familia; por ello se minimiza la honradez, la justicia, la honestidad, la sinceridad, y todos los valores morales necesarios para vivir en una sociedad justa. Hoy se premia sin recato la viveza y se hace apología del delito. Familiares de la pareja presidencial, presuntamente conspiraron para introducir 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Un Mayor General responsable de la Oficina Nacional Antidrogas, es acusado de urdir grandes tramas para el tráfico de droga y protección de narcotraficantes; de manera desafiante para el sentido común, es nombrado Ministro de Justicia y Paz. Muchos nos dejamos corromper por lo que ya es una costumbre “si yo no me lo robo, otro se lo va a robar”. La ambición de obtener rápidas ganancias, la envidia a pequeñas acciones, pensamientos egoístas y falta de consideración por los demás, integran ese conjunto que abre la puerta a los pasos que cada uno de nosotros da para tener una corrupción generalizada.

¿Cómo interrumpir el curso de acciones irresponsables, a veces inconsciente que nos ha generado éste problema social? La escuela, el liceo y la universidad educan con nuevos conocimientos, algunos educadores influyen en el fortalecimiento de los valores éticos y morales; pero un padre o una madre consciente, es el educador más poderoso en contra del crimen. Los padres podemos enseñar a nuestros hijos el valor de la honradez, la igualdad y la justicia, al propio tiempo que inculcamos el respeto al prójimo, a los bienes ajenos y públicos. Tal postura no es demasiado difícil, pues originalmente todos tenemos estas cualidades en nuestra identidad espiritual. Es cuestión de darse cuenta, admitirlo y ponerlo en práctica.

Recordemos el caso de una banda de delincuentes araureños denominada “Los me jalle”. Comenzaron llevando pequeñas cosas que se robaban y decían que se “jallaban”, sus padres no establecieron los correctivos necesarios y pasaron a ser una peligrosa banda dedicada al robo de vehículos, casas, secuestros y asesinatos. Hay un personaje político en Araure, de quien se dice, integra y es el presunto jefe de esa banda.

Una Venezuela sin corrupción puede parecer algo muy distante, pero es posible si todos comenzamos ya mismo a vivir sin corromper nuestra identidad espiritual, es decir, expresando justicia y honradez en nuestras pequeñas acciones, en nuestra actuación cotidiana y enseñando con nuestro ejemplo a nuestros hijos, sobrinos, parientes, y amigos. Si hacemos eso, definitivamente estaremos contribuyendo a tener una nación mejor y una sociedad más justa. ¡Que vivan la democracia y los hombres libres, carajo!