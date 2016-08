Este no es un mal gobierno

PACIANO PADRÓN.-

Este régimen dictatorial y marxistoide, con respaldo del narcotráfico al cual sirve y con la conducción de los hermanos Castro, de Cuba, quienes han logrado perpetuarse en el gobierno de esa isla por casi 60 años, no es un mal gobierno, como muchos otros que hemos padecido, este es el más perverso y cruel que hemos soportado en 200 años de vida republicana. Para sacarlo no basta con que los opositores seamos mayoría -lo somos ya desde hace largo tiempo- es necesario hacernos sentir en la calle y en el escenario internacional. En 17 años la hora no había estado más cerca. Es el tiempo, vamos a darle.

Costó mucho, muchísimo tiempo, para que el mundo se volteara hacia Venezuela y fuésemos percibidos como un pueblo sometido a un proceso de destrucción, que pierde paulatinamente su calidad de vida, su producción, la paz y seguridad de sus habitantes. En muchos sitios fuimos percibidos durante años como un pueblo que vivía un proceso de transformación revolucionaria, “donde empezaba a imperar la justicia”. Chávez embrujaba y enamoraba a otros pueblos mientras numerosos gobernantes se dejaban alagar y seducir por los petrodólares. Otros prefirieron callar, para no alborotar la lengua de quien arremetía con furia contra quien osara criticarlo. Las cosas han cambiado, también la situación ha empeorado.

Hoy somos un pueblo famélico, hablar de hambre no es cuento, la mitad de la población ya no come tres veces al día, y son muchos los que solo pueden hacer una comida diaria, digamos una media comida, sin los nutrientes que se requieren ni los ingredientes que hacen falta. Solo en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo se han recibido en los últimos días 51 niños desnutridos, entre ellos María del Carmen Fernández, de 5 añitos de edad, quien “llegó a la Unidad de Recuperación Nutricional pesando 5,580 kilos”. El mundo rechaza el hambre y la enfermedad. Maduro se ha quedado solo en el escenario internacional.

La soledad también acompaña a Maduro y a su régimen en el país. La inmensa mayoría del pueblo chavista -de los venezolanos que todavía se identifican con el proceso revolucionario que inspiró el fallecido comandante eterno- se deslinda de Maduro, de la corrupción y de la ineficiencia del régimen, así como del hambre sembrada en toda la geografía nacional. La insatisfacción se sintió primero desde hace ya por lo menos año y medio en los partidos aliados al PSUV, los del llamado Polo Patriótico. La renuncia de Maduro allí se discute y sueña, y hace ya algunas semanas atrás comenzaron a salir infidencias. Algunos de manera abierta, movidos no sé por qué circunstancia, como el ex-alcalde Metropolitano Juan Barreto, lo han hecho públicamente. Hoy en el PSUV se debate la salida de Maduro, la tesis de la renuncia también tiene allí adeptos y, en todo caso, todas las encuestas reflejan que la mayoría quiere pasar la página, terminar la nefasta era de Nicolás.

Estamos en los últimos días de un régimen absurdo que solo lo sostiene hoy el miedo compartido de Nicolás con el cogollo de la Fuerza Armada, ya la mayoría de los soldados y de la oficialidad -particularmente de los más jóvenes y no corrompidos- se suman a la exigencia de cambio.

El pueblo toma la calle y alza con fuerza la voz. Es hora de que se escuche nuestro reclamo firme y airado. Nicolás no tiene derecho alguno a seguir gobernando, tal vez nunca lo tuvo. Ahora, luego de la inmensa torta que ha puesto, al descomponer en grado máximo la economía y permitir que la corrupción y el narcotráfico se apoderen de todo, cuando el hambre se hace general, liquidó a la clase media que ahora al igual que los más desposeídos solo trabaja para comer, no le quedan excusas. Para Nicolás ya no hay futuro, solo un pasado de amargura que le reclamará por siempre habernos hecho transitar estos trágicos días, con saldo de tantos muertos, fraccionamiento de familias dispersas por el mundo, enfermedades y angustias. Este no es un mal gobierno Nicolás, esta es una pesadilla que nos estamos sacudiendo ya. Vete. pacianopadron@gmail.com @padronpaciano