Francia dice que negociaciones de libre comercio de UE con EEUU fracasaron

Bruselas, Bélgica.-

Francia excluyó este martes que la Unión Europea y Estados Unidos cierren con éxito las negociaciones para un tratado de libre comercio bilateral (TTIP) “antes del fin del mandato” del presidente Barack Obama, en enero de 2017, pero la Comisión Europea aseguró que continuará negociando.

El presidente francés François Hollande afirmó que Francia no quería “cultivar la ilusión” de un acuerdo “antes de fin de año” y “la finalización del mandato” de Barack Obama.

Un poco más temprano, su secretario de Estado de Comercio Exterior, Matthias Fekl, inclusive había indicado que París demandará en setiembre, en ocasión de una reunión de ministros de Comercio europeos en Bratislava, a la Comisión europea detener las negociaciones sobre este proyecto de Tratado Transatlántico de Libre Comercio.

Fekl considera las discusiones llevadas a cabo por la Comisión europea como demasiado favorables a la posición de Estados Unidos.

“Los estadounidenses no dan nada o sólo migajas (…), no es así que hay que negociar entre aliados”, indicó, añadiendo que “las relaciones entre Europa y Estados Unidos no están a la altura, hay que retomarlas más adelante sobre buenas bases”.

Para apostillar: “hay que poner un freno claro y definitivo a estas negociaciones para reiniciarlas sobre buenas bases”.

Pero la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, reaccionó a estas declaraciones advirtiendo que las negociaciones continúan.

Las negociaciones “han sido difíciles, por supuesto, lo sabíamos desde un principio, pero no han fracasado”, afirmó la comisaria durante un encuentro con la prensa en Bruselas.

“Teníamos el objetivo y lo tenemos siempre (…) de concluir (las negociaciones) antes de la finalización del mandato Obama”, aseveró. “Y si esto no es posible, es lógico hacer el mayor progreso posible”, añadió.

‘Sin consensos’

“No quiero analizar el espíritu y las intenciones de las declaraciones del presidente Hollande”, había respondido Malmström. Pero “está claro que por el momento no tenemos aún suficiente”, agregó. “No lo podremos concluir antes de fin de año”, apostilló.

El 28 de agosto, fue el vicecanciller alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, quien había estimado ante cámaras de la televisión de su país que las discusiones con Estados Unidos a este respecto habían “fracasado”.

Este martes, Gabriel retomó el tema. “El estado de las negociaciones no permite un acuerdo”. “Si alquien puede decirme cómo, después de tres años de negociaciones sin resultados (…), se puede llegar de aquí a fin de año a un acuerdo, estoy dispuesto a discutirlo. Pero, todo esto es ficción. A menos que estén dispuestos a someterse a los estadounidenses. Siempre lo digo: más vale que no haya acuerdo que (lograr) un mal acuerdo”.

No obstante, la canciller conservadora Angela Merkel continúa defendiendo el proyecto, que cuenta con muy poco apoyo en los grandes países de Europa.

“Sé que el debate ha sido muy duro en estos dos países, tanto en Francia como en Alemania (…) No sé porqué estos comentarios llegan en este preciso momento”, declaró Malmström. Pero “esto no refuerza mi posición en tanto negociadora”, destacó.

“También en Austria y Bélgica hay una resistencia increíblemente fuerte al TTIP (…) Esto tiene evidentemente una incidencia en la actitud de los ministros. Pero, el gobierno alemán apoya muy claramente al TTIP, al igual que la mayoría de los Estados miembros”, añadió.

Hubo cierto eco a sus palabras del otro lado del Atlántico, el representante especial estadounidense de comercio exterior, Michael Froman, declaró a la revista alemana Der Spiegel que “las negociaciones hacen progresos constantes”, inclusive si “nada se ha concluido y no hay acuerdo sobre todos los puntos”.

El presidente Obama siempre manifestó su esperanza de concretar el TTIP antes de abandonar la Casa Blanca, pero todo parece indicar que una eventual solución involucrará a su sucesor.

Los dos principales candidatos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, ya han criticado severamente al TTIP.

“Nadie puede decir qué pasará tras las elecciones presidenciales estadounidenses”, estimó precisamente Sigmar Gabriel. “Veremos si hay un cambio de posición de Estados Unidos tras las elecciones”, y, “si no lo hay, entonces no habrá TTIP”.

Este TTIP, que es negociado en el mayor de los secretos desde mediados de 2013, tiene por objetivo suprimir las barreras comerciales y reglamentarias entre Estados Unidos y los miembros de la UE, creando una vastísima zona de libre comercio.