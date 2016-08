Gremios profesionales convocan a una marcha en Acarigua

Con el fin de alzar su voz de protesta ante la “terrible” situación que vive el país, representantes de diferentes gremios profesionales que hacen vida en Portuguesa, así como de fundaciones sin fines de lucro y ONG, organizaron para este jueves 1, a las 9 de la mañana, una caminata que partirá desde las inmediaciones de Locatel hasta la plaza Bolívar de Acarigua.

La periodista María Luisa Martínez, en representación de los gremios, leyó un comunicado de convocatoria, en el que se indica que la “terrible situación que atraviesa el país en materia económica y social no es un asunto de partidos políticos, sino que afecta a todos los venezolanos por igual”.

“Este conjunto de gremios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales decidimos este 1º de septiembre alzar nuestra voz de protesta, no como un acto desestabilizador ni como un asunto de interés de algún particular, sino como lo dicta en derecho y responsabilidad la Constitución, que nos expresa plenamente nuestras garantías como ciudadanos”, acotó.

Señaló que no importa cuál sea la tendencia política, “lo cierto es que existe una realidad que nos asfixia a todos como venezolanos, por eso, este jueves vamos a caminar por la avenida Libertador y al llegar a la plaza Bolívar de Acarigua, seremos recibidos por el obispo de la Diócesis de Acarigua-Araure, monseñor Juan Carlos Bravo, donde leeremos un comunicado y elevaremos una oración por Venezuela”.