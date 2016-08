Los militares no han podido con la seguridad, muchos menos lo harán con la agricultura

La designación de militares para la supervisión de la producción de diversos rubros, anunciada por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, “no resuelve la crisis agroalimentaria que atraviesa el país”, según expresó el coordinador agroalimentario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Herrera.

“Los militares no han salido adelante en los cargos que les han asignado relacionados al tema de la seguridad, mucho menos lo harán en algo tan delicado como lo es el sector agrícola, donde se requiere de conocimiento y la experiencia para impulsar el desarrollo de los rubros”, enfatizó.

A su juicio la medida implementada por el jefe de la Misión Abastecimiento Soberano es netamente política, “y si se implementa agravaría la situación, porque ellos (los militares) no están preparados para salir adelante con la producción.

Afirmó que hasta ahora el Gobierno no ha presentado una propuesta que realmente pueda solventar la situación de desabastecimiento, “principalmente porque no acepta que estamos atravesando una crisis humanitaria, y mientras no busquen recursos para ayudar al sector productivo, no saldremos adelante”.

Herrera manifestó, que aunque se han implementado planes especiales para la siembra de maíz en el mes de agosto, “la gente emigra hacia otros rubros como el sorgo porque los costos de producción son menores; o hacia la soya, pero si llega la semilla, lo que además ayudaría a la recuperación de la producción de alimentos balanceados”.

Señaló que aunque en reiteradas oportunidades se han efectuado reuniones, incluso con representantes de las diversas asociaciones productoras de alimentos en la entidad, hasta ahora no se han logrado cambios efectivos que impulsen el desarrollo de los rubros.

“Sabemos que a nivel de producción hay daños que son irreversibles, aunque hay áreas que se pueden recuperar, pero únicamente poniendo al frente a gente capacitada y comprometida”, argumentó.