Los mosquitos pueden transmitir zika a sus huevos

Miami, Estados Unidos.-

Los mosquitos hembra pueden transmitir el virus del Zika a sus huevos y a sus crías, dijo el lunes un estudio, sugiriendo que son insuficientes los esfuerzos por matar mosquitos adultos.

Científicos de la unidad médica de la Universidad de Texas, en Galveston, buscaban saber si los mosquitos hembra podrían pasar la infección a sus huevos de la misma manera que sucede con el dengue o la fiebre amarilla.

Así que les inyectaron el virus del Zika en el laboratorio, que una semana más tarde pusieron huevos. Los investigadores incubaron los huevos y criaron las larvas eclosionadas.

Las pruebas posteriores mostraron que una de cada 290 tenía el virus.

“La proporción puede parecer baja, pero si tenemos en cuenta el número de Aedes aegypti en una comunidad urbana tropical, lo más probable es que sea lo suficientemente alta como para permitir que el virus persista, incluso cuando mueran los mosquitos adultos infectados”, dijo Robert Tesh, coautor del estudio.

“Fumigar a los adultos afectados no siempre mata las formaciones inmaduras de huevos o larvas”, dijo Tesh, cuyo estudio se publicó en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

“Usar insecticida reducirá la transmisión, pero probablemente no eliminará el virus”.

La “transmisión vertical” de los mosquitos hembra a sus huevos puede ayudar al virus a sobrevivir incluso en condiciones adversas, tal como sucede durante la temporada seca en zonas tropicales.

Los investigadores ahora tienen que descubrir si la transmisión natural ocurre igual que en el laboratorio.

“Encontrar larvas infectadas en un neumático abandonado o en un recipiente con agua podría probar la transmisión vertical”, dijo Tesh.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado al zika como una emergencia de salud internacional porque puede causar defectos de nacimiento, incluidos daños graves en el cerebro y microcefalia.

El zika se transmite por el mosquito Aedes aegypti y por contacto sexual.

Autoridades de muchos países instaron a las mujeres embarazadas y a sus parejas a no viajar a países -la mayoría en el Caribe y en América Latina- donde el virus del zika está activo.

Florida, en el sureste de Estados Unidos, ha reportado también 43 casos de transmisión local de zika en algunas partes de Miami y de Palm Beach.