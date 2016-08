Nelson Escobar (Psuv): “El pueblo organizado sabrá responder a los planes violentos de la oposición”

Nelson Escobar, ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y coordinador del Batallón Sin Nombre en Portuguesa, aseguró que un grupo “apátrida y fascista” de la oposición busca ocasionar una tragedia en la movilización del 1 de septiembre, en Caracas.

Sin embargo, aseguró que hoy los venezolanos tienen un mayor nivel de conciencia y vencerán estos supuestos planes. “Así como el pueblo resistió la arremetida del golpe de Estado en abril del 2002 y venció la guerra del boicot petrolero, hoy más consciente y organizado va a dar una respuesta contundente”.

Dijo que durante las protestas del 2014, el Gobierno no fue lo suficientemente firme, al tiempo que recordó un llamado del expresidente Hugo Chávez de “echar gas del bueno” contra manifestaciones estudiantiles en el 2009, y eso es porque -señaló Escobar- se debe respetar la Constitución “y nuestro Gobierno ha permitido que se irrespete”.

El ex parlamentario aseguró que la oposición vuelve a llevar engañados a los seguidores a la “Toma de Caracas”, “porque los quieren llevar es a la violencia de la capital, porque esa Mesa no es de la unidad ni es democrática, es la mesa de la violencia”.

Sostuvo que si bien es cierto que en el país hay una crisis económica como consecuencia del modelo rentista y capitalista, “no es menos cierto que la derecha quiere provocar la violencia, y esa no es la salida, la salida es la democracia, la participación, el protagonismo, que se cumpla la Constitución y los lapsos para el revocatorio; ahí el pueblo decidirá”.

Por tal razón, llamó al pueblo a defender la revolución, “que ellos (la oposición) asuman las consecuencias, porque el 11 de abril del 2002 no se puede repetir y no le podemos permitir a una derecha que vaya a someter a la población”.

No hay trabas

El ex diputado Nelson Escobar aseveró que el chavismo no tiene miedo de medirse en elecciones, como también desmintió que se estén colocando “trabas” para no realizar el referendo revocatorio. “Se colocan normas, no trabas (…) Nosotros venimos de una Constitución originaria, donde el pueblo votó por ella, y la respetamos, pero ellos (opositores) la irrespetaron en el 2002 y ahora la quieren volver a irrespetar y eso el pueblo no lo debe permitir”, enfatizó.

Por esto, además de defender la Carta Magna, llamó al pueblo a defender los logros de la revolución, “y eso se hace poniéndose al frente de ella, y si el escenario es ponernos en la calle, ahí debemos estar todos”, así como también está convencidos que se debe seguir el camino de “comuna o nada” para “redireccionar el movimiento bolivariano y revolucionario”.