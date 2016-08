OMS recomienda nuevos tratamientos para infecciones de transmisión sexual

Ginebra, Suiza.-

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este martes nuevos tratamientos adaptados para infecciones de transmisión sexual (ITS) frecuentes, ante la “amenaza creciente” de la resistencia a los antibióticos.

En un comunicado publicado en Ginebra, la OMS se refirió específicamente a la clamidiasis, la gonorrea y la sífilis, que por lo general se curan con antibióticos, pero “cada vez es más difícil tratarlas” debido a que algunos de esos antibióticos pierden eficacia “por su uso indebido o excesivo”.

La OMS estima que cada año 131 millones de personas contraen clamidiasis, 78 millones gonorrea y 5,6 millones sífilis.

De esas tres, la gonorrea es la más resistente a los antibióticos, advierte el documento y señala que algunas de sus cepas son “multirresistentes que no reaccionan ante ninguno de los antibióticos existentes”.

También las bacterias que provocan la clamsidiasis y la sífilis resisten a los antibióticos, agrega.

“La clamidiasis, la gonorrea y la sífilis son importantes problemas de salud pública en todo el mundo: menoscaban la calidad de vida de millones de personas y provocan patologías graves e incluso la muerte”, señala el director de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas, Ian Askew.

La OMS “reitera la necesidad de tratar estas ITS con los antibióticos adecuados, en las dosis correctas y en el momento oportuno con el fin de reducir su propagación y mejorar la salud sexual y reproductiva. Para ello, los servicios nacionales de salud tienen que determinar las pautas de resistencia a los antibióticos de estas infecciones”, destaca Askew.

Si no se diagnostican y no se tratan, “pueden provocar graves complicaciones y problemas de salud a largo plazo para las mujeres, como enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico y aborto”, recuerda el documento, así como “la gonorrea y la clamidiasis pueden provocar infertilidad tanto en hombres como en mujeres”.

Además, esas ITS “también pueden duplicar o triplicar el riesgo que corre una persona de infectarse por el VIH. Una ITS no tratada durante el embarazo aumenta el riesgo de mortinatalidad y de muerte neonatal”, concluye la OMS.