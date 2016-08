Rosberg gana en Bélgica y se acerca a Hamilton

Spa-Francorchamps, Bélgica.-

El piloto alemán de Mercedes, Nico Rosberg, se impuso este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, por delante del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) y de su compañero, el británico Lewis Hamilton, que salió desde el puesto 21 de la parrilla.

Rosberg, que salió desde la pole y realizó un pilotaje perfecto en las 44 vueltas, cuidando el desgaste de los neumáticos, se colocó a nueve puntos de Hamilton en el Mundial.

“No fue la victoria más complicada de mi carrera, porque Hamilton no estaba ahí…”, dijo Rosberg tras su vigésimo triunfo en Fórmula 1, seis de ellos en 2016. Haciendo gala de fair-play felicitó a su compañero y rival por el Mundial, por su gran remontada, tras salir en el puesto 21º debido a una sanción.

La carrera se vio interrumpida un cuarto de hora en la 9ª vuelta a raíz de un accidente del danés Kevin Magnussen.

El piloto de Renault fue trasladado consciente al hospital más cercano con dolor en el tobillo izquierdo.

Magnussen, que rodaba octavo tras una gran salida, salió por su propio pie de su monoplaza, y aunque el coche quedó destrozado, el accidente no revistió de gravedad para el danés.

“Va bien, su fisio está convencido de que podrá correr en Monza”, el próximo domingo, confió el director de su equipo Fred Vasseur.

La carrera se retomó en la vuelta 11, luego de una vuelta recorrida detrás del coche de seguridad, después de que los operarios del circuito de Spa-Francorchamps hubiesen reparado las vallas de seguridad afectadas.

Vertappen, adiós en primera curva

En ese momento Hamilton ya había ganado 16 puestos desde la salida, y rodaba en el quinto, justo por detrás del español Fernando Alonso (McLaren) que había salido junto a él en la última línea de la parrilla.

Ambos campeones del mundo habían sido relegados al final del pelotón por haber realizado más cambios de componentes del motor de los permitidos.

El triple campeón del mundo inglés superó fácilmente a Alonso y a Nico Hülkenberg (Force India) para acabar subiendo al podio, algo con lo que no contaba dada su posición de salida.

“Fue una carrera remarcable: buen tiempo, el público estaba increíble y la carrera fue fantástica. Fue un fin de semana diferente a los últimos, una nueva experiencia para mí”, declaró Hamilton.

“Cuando me desperté esta mañana me dije que sería difícil debido a la degradación de neumáticos. No podía imaginar lo que pasaría durante la carrera. Es el encanto del automovilismo, desde que tengo ocho años cada domingo de carrera es diferente”, añadió.

En cuanto a las decepciones en este soleado y accidentado Gran Premio, el joven Max Verstappen (Red Bull), de 18 años, desaprovechó la ventaja de salir en la primera línea. El piloto holandés aunque nacido en Bélgica perdió todas sus opciones en la primera curva, al tocarse con el Ferrari de Kimi Raikkonen que a su vez golpeó a su compañero Sebastian Vettel.

Finalmente quedó undécimo, a las puertas de los puntos, dejando con mal sabor de boca a los miles de holandeses y belgas presentes en las gradas para apoyarle.

Uno de los triunfadores del día fue la escudería Force India, quinta en el Mundial de constructores, merced al cuarto puesto de Hulkenberg, y al quinto del mexicano Sergio Pérez.

El otro piloto mexicano, Esteban Gutiérrez, acabó duodécimo.