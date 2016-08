Tenis: US Open difícil para Djokovic y Serena, abierto a Murray, Nadal y Del Potro

Nueva York, Estados Unidos.-

El Abierto de tenis de Estados Unidos se inicia el lunes con sus campeones defensores Novak Djokovic y Serena Williams disminuidos por lesiones, lo que abre el abanico de oportunidades a Andy Murray, Rafael Nadal, Juan Martín del Potro, Angelique Kerber y Garbiñe Muguruza.

El último de los cuatro torneos de Gran Slam del año, con sede permanente en Flushing Meadows, Nueva York, se inicia con los principales jugadores del ránking mundial en liza, salvo el suizo Roger Federer, también lesionado en una rodilla.

Será la primera vez en los últimos 17 años que Federer se ausenta de este torneo, que ha ganado cinco veces, y cuya final perdió el pasado año ante Djokovic.

El suizo anunció hace un mes su retiro por el resto del año para recuperarse al 100% de la lesión en la rodilla, que lo mantuvo alejado del circuito de febrero a abril.

Al no poder defender su 10ª posición en el ránking mundial, Federer saldrá del grupo élite antes de terminar este año.

‘Nole’ y su muñeca

Una recurrente lesión de muñeca lastró a Djokovic en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, cuando perdió en primera vuelta con el reaparecido Del Potro.

La misma lesión le dejó fuera en tercera ronda de Wimbledon, pero pareció estar recuperado cuando más adelante ganó el Másters 1000 de Toronto, apenas un mes ante de Rio.

No se sabe en que condiciones está para el US Open, pero el ‘Nole’ asegura que “las lesiones y dificultades me hacen más fuerte”.

“La derrota en esa tercera ronda (Wimbledon) me permitió reflexionar sobre algunas cosas, tomarme algún tiempo y reagruparlas”, dijo antes de los Olímpicos.

Campeón en Flushing Meadows en 2011 y 2015, busca su tercer gran slam de esta temporada y el 13ºsu carrera, con lo que se pondría a uno del español Rafael Nadal y del estadounidense Pete Sampras.

Cazadores de oportunidades

El español Rafaael Nadal y el argentino Juan Martin del Potro están de vuelta de lesiones, con hambre de triunfos y un tenis cercano al de sus mejores momentos.

Nadal y Del Potro pelearon en una semifinal en Rio, con el argentino llevándose el triunfo y avanzando a la final que perdió contra el inglés Murray.

Del Potro parece estar sano de las lesiones de muñecas que le estuvieron maltratando por dos años y estuvieron a punto de poner fin a su carrera.

En Wimbledon sacó a Stan Wawrinka y en los Juegos Olímpicos hizo lo mismo con Djokovic y Nadal.

Campeón del US Open 2009, el tandilense jugará el US Open gracias a una invitación de los organizadores.

Murray, campeón del US Open 2012, se alza como principal candidatos a arrebatarle el trono a Djokovic.

Es el segundo jugador más ganador del circuito este año (50-7) detrás de Djokovic (51-5), con títulos en el césped de Queen’s y Wimbledon y medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Williams y su espalda

Serena Williams, la campeona de Wimbledon 2016, que perdió su título olímpico en Rio, otro torneo que le fue mal debido a persistentes dolores en la espalda.

La número uno del mundo, que ha ganado 23 títulos de Gran Slam, abre el torneo enfrentando a la rusa Ekaterina Makarova, 36ª mundo, que llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2014, donde perdió con la menor de las hermanas Williams.

“No he jugado mucho, pero estoy empezando a sentirme mejor, y que iré mejorando cada día”, dijo la estadounidense, que ha ganado seis veces el US OPen.

Todos los ojos estarán fijos también en las números dos y tres del ránking mundial WTA, la alemana Kerber y la española Muguruza, además de la puertorriqueña Mónica Puig, flamante campeona olímpica de Rio-2016.