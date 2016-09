A Fiscalía llevarán a autoridades del JMCR por muerte de neonatos

A 8 ascendió el número de recién nacidos fallecidos en el mes de septiembre en la Unidad de Cuidados Neonatales del Hospital “Dr. Jesús María Casal Ramos” de Acarigua-Araure, producto de la contaminación que presenta el retén debido a la falta de agua y aire acondicionado, indispensables para mantener condiciones de higiene adecuadas.

Carlos Casal, presidente del Colegio de Médicos del estado Portuguesa, acompañado de las médicos pediatras que hacen vida en el Servicio de Neonatología, manifestó que los análisis de evaluación arrojaron que los recién nacidos fallecieron por contaminación.

“El Colegio de Médicos interpondrá una denuncia ante la Fiscalía y ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) contra las autoridades del hospital, por el delito de homicidio intencional simple, porque aún sabiendo los problemas que presenta el servicio no hicieron nada para evitar esas muertes”, afirmó.

Por su parte Ángela Calzada, médico pediatra, jefa del área de Neonatología, denunció que en el mes de marzo se notificó la situación crítica que presenta el servicio. “Semanalmente se envía un memorando, explicando que no tenemos agua disponible y no podemos trabajar, además no tenemos aire acondicionado y eso es indispensable”, acotó.

Indicó que al ser centro de referencia de todos los municipios y estados vecinos, el servicio de neonatología colapsa. “A veces tenemos muchos recién nacidos, y es casi imposible atenderlos, además tenemos fallas con suministro de medicamentos, falta de asepsia para nosotros, no tenemos Gerdex, ni guantes, lo que trae como consecuencia que los recién nacidos se infecten más rápido”, apuntó la galeno.

Comprobado

La especialista precisó que a través de un examen denominado hemocultivo, se comprobó que los pequeños fallecieron por sepsis. “Las muertes no son por prematuridad, son por contaminación. La situación se escapa de nuestras manos y por ello estamos haciendo la denuncia”, apuntó.

Manifestó que el aire acondicionado tiene un año con fallas. “No podemos trabajar encima de un niño sudando, las madres no cuentan con las medidas de higiene suficientes para amamantar porque en el área de maternidad no hay agua y entran al retén sudadas y tenemos que dejarlas porque es su derecho”, apuntó Calzada.

Acotó que no cuentan con lencería ni equipos de bioseguridad. “Las mamás amamantan cada tres horas y en ese periodo lo ideal es que se cambien tres veces, eso no ocurre porque no tenemos los recursos, entonces utilizan la misma vestimenta que guardan en una caja, y eso no debe ser así”, sostuvo.

Hacinados

Ángela Calzada, jefa de neonatología en el Hospital “Dr. Jesús María Casal Ramos” de Acarigua-Araure, manifestó que los recién nacidos están hacinados debido a que los CPAP (Sistema de respiración) diseñados para dos bebés muchas veces tienen hasta 6 recién nacidos. “Estamos colapsados. En ventilación mecánica esta semana tuvimos tres niños, de los cuales dos ya lamentablemente fallecieron”, se quejó.