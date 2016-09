a ver, haber y otros detalles

DAVID FIGUEROA DIAZ/

Por mucho que se insista en la corrección, por muchas explicaciones que pudieran darse, es frecuente en foros, textos de Internet, mensajes de texto, textos periodísticos originales, palabras y expresiones mal utilizadas, que denuncian el descuido de sus autores. Hoy día se ha despertado un gran interés por las cuestiones lingüísticas, lo cual es placentero para los que tenemos por oficio escribir sobre gramática y ortografía; pero con asombrosa frecuencia aparecen horrores, ante los que es necesario decir algo, aunque sea nadar contra la corriente. El más común es la confusión entre el verbo haber y la expresión “a ver”. No es raro toparse con: “Haber si me escribe”; “Haber si nos vemos”; “Voy haber si puedo”. En los tres ejemplos, el verbo haber es impertinente, pues se le da un uso inadecuado. Sobre esto voy a citar algunos ejemplos en aras de disipar las dudas. También me referiré a unas palabras que son fuentes de confusión, incluso en personas cuya ocupación habitual es la redacción en diferentes ámbitos. Trataré de explicarlo de la forma más sencilla.

Los que escriben haber por a ver, se dejan llevar por el oído, dado que, aunque se escriba a ver, se oye “aver”, y muchos creen que se trata del verbo haber, que como se sabe, se escribe con h. Lo correcto es a ver: “A ver si me escribes”; “A si nos vemos”, “Voy a ver si puedo”; “Vas a ver quién soy yo”. Se da el caso de algunos periodistas que omiten la preposición “a” antes de verbos en infinitivo: hacer, jugar, bailar, comer, descansar, reír, cancelar, recolectar, etc. Durante mi estada como coordinador de impresos de la Dirección de Medios Públicos del Gobierno de Portuguesa, en los textos originales era frecuente leer oraciones como: “El Ministro dijo que va ser lo posible por lograr los recursos”; o “Dijo que se va ser una asamblea para discutir los puntos resaltantes”.

La omisión de la a incide para que se produzca un error de escritura, de pronunciación y se dé el mismo caso de haber y a ver, y aunque le dediqué bastante tiempo a la solución del problema, nunca tuve la satisfacción de ver que ese vicio hubiese desaparecido. En muchas salas de redacción de medios impresos de gran prestigio existe la mala costumbre de no colocar a cuando esta acompaña a un verbo en infinitivo. Y por eso los correctores y las personas que se encargan de que las notas salgan impecables, se topan con: “Dijo que el asunto no se va solucionar en corto tiempo”; “Esa situación va dar mucho de qué hablar”; “Va ocurrir algo inesperado”. En los tres casos hace falta la preposición a: “Dijo que el asunto no se va a solucionar en corto tiempo”; “Esa situación va a dar mucho de qué hablar”, “Va a ocurrir algo inesperado”. Casi nunca este tipo de errores llega al público; pero ha habido casos en los que “los duendecillos de la redacción” han hecho de las suyas.

En cuanto a las palabras que se prestan a confusión, están: “adonde”, “a donde”, “adónde”; “ahí”, “hay”, “ay”, “atajo” y “hatajo”. Adonde se emplea cuando aparece su antecedente (cuando aparece la palabra a la que se refiere): “Es allí adonde pensamos ir”; “Vi la casa adonde iremos”. Se usa a donde cuando no aparece antecedente: “Quiero ir a donde tú vas”. Adónde se emplea si es interrogativo: “¿Adónde vas tan temprano?”.

Ahí es un adverbio, equivalente a “en ese lugar”: “Ahí hay un enorme hueco”. Hay es una forma del verbo haber: “Hay más niños que adultos”. Ay es una interjección que denota dolor, perplejidad, desconcierto, miedo, sorpresa o placer: “¡Ay, me duele demasiado!”; ¡Ay, no lo puedo creer!”; “¡Ay, qué susto!”; “¡Ay, no lo puedo creer!”; ¡Ay, qué vergüenza! “¡Ay, qué bueno!”.

Atajo y hatajo son palabras homófonas que son confundidas con mucha frecuencia, ante lo cual hay que decir que la primera es “camino más corto”; en tanto que la segunda es “pequeño rebaño”, “grupo de animales”. Con este último sentido, se emplea en forma despectiva: “Allí lo que hay es un hatajo de flojos”.

