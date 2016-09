Alcalde Efrén Pérez: “No vamos a permitir que la anarquía continúe en Acarigua”

Pese a que la Alcaldía del municipio Páez emitió el decreto 029 que prohíbe la permanencia de vendedores ambulantes en las principales calles del centro de Acarigua, la presencia de estos trabajadores se ha acentuado producto de las largas colas que a diario se observan en los comercios asiáticos y abastos que operan en este sector de la ciudad.

A pocos días de celebrarse los 396º años de la fundación de Acarigua, el alcalde Efrén Pérez se comprometió a profundizar los operativos para erradicar esta situación, pues aclaró que aunque no está contra del trabajo de nadie, “sí estamos en contra del desorden, de la anarquía, la suciedad y de lo antihigiénico que se ven nuestras calles con las diversas improvisaciones, y ya estamos en mora con eso”.

Dijo que hay mucho peligro en algunas zonas del centro de Acarigua, debido a que los vendedores ambulantes instalan bombonas de gas en las aceras, “también vemos lavados de carros y avisos (…) Haremos una recolección de eso, porque todo lo que está en la calle es público, y por eso lo que esté sobre la acera y el asfalto nos lo vamos a llevar”.

El mandatario local lamentó que muchas personas promuevan desorden, la inconsciencia y demuestren poca condición ciudadana, colocando como excusa la situación económica del país. “Eso no es justificativo, no lo podemos permitir y ahora, en el marco del 396º aniversario de la ciudad, me comprometo a resolver esta situación, porque el populismo y la anarquía es lo más odioso que puede haber, y eso está sucediendo en Acarigua”.

Programación

Como parte de la celebración del aniversario de Acarigua, el alcalde Efrén Pérez anunció que este sábado 24, a las 9:00 am, se realizará una muestra de boxeo en la plaza Bolívar; el domingo 25, será la carrera nacional “Ciudad de Acarigua 15k”; el martes 27 y miércoles 28 se inaugurarán la Cancha Múltiple Deportiva Durigua Centro y la del Barrio 23 de Enero, respectivamente.

Asimismo, el miércoles 28, a las 8:00am, en la sede del Registro Civil, organizarán una Jornada Especial de Actas de Nacimiento. Ese mismo día, en el Boulevard San Roque, iniciará el “Gran Bazar Acarigüeño” y el V Concurso de Canto Juventud Innovadora.

El acto central del aniversario será el jueves 29, con una misa de acción de gracias a la 8:00 am, en la Iglesia San Miguel Arcángel, y a las 9:00 am, la Sesión Solemne, en la que se prevé la presencia del primer vicepresidente nacional del PSUV, Diosdado Cabello.