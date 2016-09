Antonio Ecarri Bolívar (AD): “Hoy todo el país añora los 40 años de democracia”

“El partido Acción Democrática (AD) nació en el año 1941, tuvo 5 presidentes de Venezuela que gobernaron en 7 oportunidades, y durante todo ese lapso se realizaron grandes obras, y más allá de los logros alcanzados como la nacionalización del petróleo y el hierro, es que con este partido se realizó la verdadera revolución a través de la gratuidad de la educación”.

De esta manera, Antonio Ecarri, vicepresidente nacional de Acción Democrática (AD), destacó parte del pasado de la organización durante un foro que se realizó en la sede del partido en Acarigua, en el marco del 75º aniversario.

De cara al siglo XXI, Ecarri aseguró que tienen una nueva propuesta de país, “porque AD se ha reactualizado”, por lo que no descartó la posibilidad de ser gobierno, “porque después de 25 años sin tener candidato presidencial, en este momento tenemos uno de nuestros líderes que cuenta con un gran respaldo, según lo reflejan las encuestas, que es Henry Ramos Allup. Si lo tenemos allí, ¿por qué no podemos presentar ese nombre?”.

Ecarri sostuvo que lo más interesante de este tema, sin precedentes por lo menos en AD, “es el hecho de que tengamos prácticamente en la calle un candidato presidencial, algo que ni siquiera se ha discutido en el seno del partido porque estamos enfrascados en el revocatorio, pero de la calle hacia adentro nos están imponiendo el nombre de Ramos Allup. Por supuesto, esto será sometido a unas primarias y el que sea escogido será nuestro candidato, pero tenemos el derecho -aunque sea- de postular un nombre”.

La Cuarta

“Tener un gobierno adeco sería regresar a la Cuarta República”, es parte de lo que aseguran voceros del oficialismo, a lo que Ecarri respondió que “ojalá y regresáramos a aquella época. Hoy todo el país añora los 40 años de democracia, que como decía Manuel Caballero, fue el lapso más largo en toda la historia de Venezuela que la hemos pasado con mayor suma de felicidad, con mayor bienestar, desarrollo y participación en educación”.

Dijo que en AD cuentan con esa experiencia, “y queremos volcarla en el país pero con miras al siglo XXI”, siglo que realmente llegará -según dijo- cuando la alternativa democrática sea gobierno, “porque seremos un gobierno de amplitud nacional, incluso el chavismo decente debería formar parte de la reconstrucción del país”.

Con esto, también aseguró que aunque existan diferencias de criterios en la MUD, la unidad opositora se mantiene, y recalcó que si hay un tema que los une es la realización del revocatorio en este 2016, y en que se debe estar preparado para cualquier evento electoral, “porque no tenemos plan B, no andamos en conspiraciones como los militares”.

Otra opción

Antonio Ecarri, también diputado a la Asamblea Nacional (AN), precisó que en vista de las “mañas” del gobierno, presentó un proyecto de enmienda constitucional para reforzar el revocatorio, con el que se reformaría el artículo 233 de la Carta Magna, para que quien complete el período no sea el Vicepresidente de la República, sino que sea alguien designado por la AN.

“Este 233 no tiene sentido, porque como es posible que un presidente que fue electo por el pueblo y sea revocado por el pueblo, entonces ese presidente va a designar a dedo la persona que lo va a sustituir”, argumentó.