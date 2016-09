Benjamín Lorín, el coplero de Corpoelec

JAHIR ARTIGAS.-

Entre faenas llaneras, música de arpa, cuatro y maracas, en San Nicolás, municipio San Genaro de Boconoíto, nació el coplero de CORPOELEC. Cuando se refiere a su terruño lo hace con autentico amor y algún dejo de nostalgia. Desde niño se radicó junto a sus padres en su querido Guanare, donde es ampliamente conocido como cantante, coplero, coleador, buen amigo, padre de familia y hombre ameno, de buen humor.

El coplero Benjamín Lorín, tiene treinta años de servicio en la industria eléctrica de Venezuela donde se ha ganado el afecto y aprecio de quienes hemos tenido el agrado de compartir a su lado y reconocer en él al trabajador responsable, al ser humano solidario, consecuente, al de la mano oportuna. En todos esos años ha sabido combinar de gran manera sus actividades laborales con su amada música llanera, hecho este que le ha significado una extensa y exitosa hoja de vida en el quehacer cultural portugueseño, donde podemos destacar lo siguiente:

En el año mil novecientos noventa y seis participó en el festival “Viva Venezuela” al lado de connotadas figuras de la canta criolla como Cheo Hernández Prisco, Alfonso “Negro” Palacios, Rogelio Ortiz, Luis Lozada “El Cubiro”, Rafael Pérez, Humberto Castillo, entre otros. En el año noventa y siete asiste como cantante criollo junto al Grupo Totuma a La Habana, Cuba, al primer reencuentro de naciones, acto este que contó con delegaciones de ciento treinta y dos países. Ha participado activamente como coplero y como organizador en el Festival El Silbón por más de veintitrés años lo que le valió la estatuilla honorífica emitida por el comité organizador de tan reconocido evento.

Junto a su maestro Agustín Díaz fue invitado especial del recordado “A puerta cerrada” en RCTV, y en repetidas ocasiones, compartió con nuestro gran e inolvidable Simón Díaz en su programa “Medio Día”. En mil novecientos noventa y ocho la ULA le impuso el botón honor al mérito mención cultura. En el coleo destacó como coleador, y como juez nacional, en ambos casos en la categoría “A”. En el dos mil trece la Alcaldía del municipio Guanarito le otorgó la orden “Lázaro Camacho” en su primera clase; participó en la grabación de la Leyenda del Coleo junto a Jesús “Catire” Morales de la hermana Colombia. Su pueblo natal, San Nicolás, le rindió homenaje en el Primer Festival Campesino y en la actualidad graba contrapunteos en la linda ciudad de Barinas junto al reconocido bandolista y maestro Ramón Lanz.

Benjamín Lorín siempre recuerda con cariño a quien siempre ha considerado su mejor amigo y guía en lo que ha folklore respecta, el ya fallecido Loreto Azuaje quien en vida fuese excelente músico; me contaba el prodigioso maestro arpista José “Cheo” Aular que en una de esas parrandas llaneras a finales de los ochenta, allá por Mata Larga, en casa del maestro Agustín Díaz, el coplero Esteban Díaz “La Chiva” improvisó unos versos para tratar de sacar de sus casillas a aquellos dos grandes amigos con quienes estaba contrapunteando en ese momento: “De Guanare me trajeron, a un Lorín y a un Loreto, y juntándolos los dos, no sale un loro completo”.

Nuestro reconocido y apreciado poeta, el maestro Yorman Tovar, con motivo de la muerte de Loreto Azuaje y conociendo el afecto que el coplero Benjamín Lorín sentía por él, escribió: “Que Dios proteja a Lorín, porque se murió Loreto, de tanto y tanto trajín, el loro quedó incompleto”

Recientemente nuestro amigo coplero superó exitosamente un percance de salud, como esperamos que siga superando cualquier contratiempo de esos con que la vida a veces nos sorprende, Dios quiera sea así, para que con su verso relancino y su aún clara y sonora voz nos siga deleitando y alegrando la vida. Dios le brinde salud y paz a usted y a sus seres queridos, estimado y apreciado, Benjamín Lorín. Veinticuatro de diciembre, resuena como un clarín, de Guanare a Papelón, el cumpleaños, de Lorín. ¡Salud, poeta!