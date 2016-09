bolsas incompletas

CARMEN PÉREZ MONTERO/

Los CLAP están repartiendo las bolsas de comida a los hambrientos habitantes de este País, otrora rico y surtido de todo cuanto el pueblo necesitaba para vivir cómodo y bien alimentado, pero la mayoría de la gente se queja porque suman los precios de los productos regulados y resulta que están cobrando más de lo que la bolsa contiene, o sea que el pueblo también está pasando por bolsa. Además no trae los productos desaparecidos de los anaqueles de los abastos chinos, los supermercados y de los mercados populares como son: la leche en polvo, aceite, avena, caraotas u otros granos, azúcar, jabón azul y en polvo, crema dental y jabón de baño, lo más elemental y que no debe faltar en un hogar, por lo tanto, las bolsas vienen incompletas, pero los bolsas sí están completos.

Ahora bien, lo paradójico es que cuando se consigue corn flakes u hojuelas de maíz, no hay leche para comerlo, si venden harina de trigo, no hay azúcar, ni leche, ni mantequilla para hacer las tortas caseras, etc…etc.

Maduro resuelve el problema económico con aumentos de sueldo por no ponerle coto a los bachaqueros o tratar de bajar la inflación; pero ese aumento se vuelve “agua y sal”, porque antes de que los empleados lo cobren ya los chinos y los bachaqueros han aumentado los productos, además el gobierno no paga aumentos, los acumula y obliga a los empresarios y comerciantes en general a pagarlos, sin tomar en cuenta que éstos están, prácticamente, quebrados al no suministrarles ni la materia prima ni los dólares para adquirirla… Entonces ¿Qué es lo que está propiciando el Gobierno con la aplicación de esta política económica descabellada?… Lo que está propiciando es el cierre de las pocas empresas que quedan en el País, porque al no tener capital para responder al personal con los aumentos decretados por el Ejecutivo nacional se ven en la necesidad de bajar sus santamarías como lo ha hecho ya el 65 % de las empresas venezolanas y al cerrar botan un grupo de empleados a la calle, quienes van a engrosar la amplia lista de desempleados, coleros y bachaqueros que diariamente bajo la inclemencia del sol y la lluvia se pelean en las colas y se expone a ser víctimas de los malandros y seres violentos, producto de la misma crisis existente.

De acuerdo a la estabilidad laboral decretada por el Presidente, los empleadores no pueden despedir a sus empleados; pero el Gobierno sí puede sin contemplación botar a los empleados públicos que firmaron solicitando el Referéndum Revocatorio.

Venezuela pide a gritos un cambio para que el venezolano pueda vivir en paz, trabajar en paz, comer en paz y dormir en paz. Ya casi dieciocho años de seudo-comunismo han demostrado la incapacidad de sus representantes, unos gobernantes que quebraron el País debido a su incapacidad administrativa y la falta de tino para fungir de gerentes en un país tan rico como era Venezuela, es decir que aquí, realmente, no hay gobierno. Los garantes del orden público están ocupados cuidando las colas y maltratando a los coleros, que por hambre deben soportar todas las humillaciones a las que son sometidos y por ese motivo el pueblo está indefenso y sin resguardo de ninguna especie y no hay “cabeza visible” a quién acudir. Todos están ocupados buscando los alimentos, bachaqueando y haciendo de vigilantes privados en todos los lugares donde haya comida, y eso cuando no están en la calle “martillando” a los ciudadanos para “redondear” el sueldo que es bastante precario.

Para efectuar este cambio, tan necesario, se debe realizar el Referéndum Revocatorio en contra de Maduro, para lograr un despertar diferente que alegre la vida de los venezolanos y se pueda con libertad absoluta responder con acción a nuestros pensamientos e ideas nacionalistas y democráticas, sin temor a ser despedidos como ocurrió con los firmantes del uno por ciento … ¿ Miedo o prepotencia?

