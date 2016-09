Cañicultores exigen respuesta sobre solicitud de venta de melaza

Cañicultores que arriman a la Industria Azucarera Santa Elena y cuyo rubro se quedó en el campo, exigen al presidente de la CVA y directivos de la factoría, realizar una asamblea con los afectados, a fin de evaluar la solicitud de venta de melaza como alternativa de ingreso para los productores.

Andrés Arias, cañicultor y miembro del Comité de Cosecha del Santa Elena, manifestó que tras sostener una reunión con representantes del central, persiste la negativa de la industria estatal ante la solicitud planteada.

“Queremos que le hablen claro a los productores, que digan de una vez que no van a vender nada, porque no es justo que los pocos ingresos que tenemos los gastemos en trámites de papeles, y resulta que no nos van a dar ningún beneficio”, criticó.

El productor reiteró que son más de 500 los productores que perdieron el 100 % de su cosecha y esperan una respuesta. “Se hizo el planteamiento de obtener el 30 % de ganancias por la venta de la melaza como alternativa ante la falta de indemnización, pero la gerencia del central prácticamente nos dijo que no cuentan con los recursos para pagarnos”.

“Nos engañaron como a niños, por eso le pedimos al ministro Wilmar Castro Soteldo y al presidente de la CVA Azúcar, Faiez Kassen, que se reúnan con nosotros para buscar una solución a los problemas del sector para reactivar la producción de azúcar ¿o es qué a ellos les gusta tomar café amargo?, fustigó.