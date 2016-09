Capriles: El gobierno está alimentando al monstruo de la violencia y se va a arrepentir

CARACAS.-

Como “inaceptable” catalogó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, que “bandas armadas” sitiaran en horas de la noche de este miércoles el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño del estado Nueva Esparta, con el propósito de amedrentar e impedir su visita a la Isla de Margarita, con motivo de participar en los actos religiosos en honor a los 105 años de coronación de la Virgen del Valle.

“Jamás se había visto una situación como esa. El gobierno sabe muy bien que no vine a Margarita a ningún acto político, vine como lo hago cada 8 de septiembre a ponerme de rodillas frente a la Madre Reina Virgen del Valle. ¿Cómo permite el gobierno que bandas armadas estén dentro de la zona de seguridad aeroportuaria?, lugar donde hay niños y personas que lo único que tienen es su equipaje? Condenamos este hecho, no porque me haya ocurrido a mí, sino porque vemos con preocupación que el gobierno está alimentando al monstruo de la violencia y se va a arrepentir. No queremos que empiece una situación generalizada de violencia. Maduro y su cúpula querían un muerto, a eso vinieron sus bandas armadas”, aseveró.

En tal sentido, el también Líder de la Unidad pidió a los embajadores de las delegaciones que participarán en la Cumbre de Países No Alineados (NOAL) a efectuarse del 13 al 17 de septiembre en la Isla de Margarita, a no hacerse partícipes del “show” que a su juicio quiere montar el Gobierno nacional para tratar de lavarse la cara frente al mundo, ante la crisis humanitaria que se vive en el país.

“Señores embajadores, díganle a sus gobiernos lo que pasó aquí ayer. Estuvimos sitiados durante 4 horas. Llegamos a las 8 de la noche a Margarita y salimos cerca de las 12 de la madrugada del aeropuerto. No hubo ni una sola autoridad, vino un Guardia Nacional, que más bien pareciera que vino a chequear cómo se estaba desarrollando la guarimba dentro del aeropuerto con personas encapuchadas”.

Reiteró que mientras el Gobierno venezolano derrocha dinero en una Cumbre, el pueblo de Margarita está pasando dificultades. “Aquí la gente pasa hambre, la situación de los hospitales es deplorable, destruyeron el puerto libre. Ahora resulta que están trayendo contendedores de comida y no para el pueblo de Margarita, sino para la cumbre. Parece que hasta una estatua van a inaugurar. Están montando un show que es una burla para los venezolanos”.

Honores a la Virgen del Valle



Como cada año y siguiendo su fe mariana, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, junto a cientos de feligreses que se congregaron este jueves en el Valle del Espíritu Santo, ubicado en la Isla de Margarita, rindió honores a la Patrona del Oriente del país.

Durante la homilía, que fue presidida por Monseñor Fernando Castro Aguayo, Obispo de la Diócesis de Margarita, el mandatario mirandino pidió por la paz y reconciliación de todos los venezolanos. “Mientras Dios me lo permita, ni Maduro ni nadie impedirá poder cumplir con mi promesa con la Santa Madre Virgen del Valle. Así tenga que venir en un peñero, lo haré. Vengo desde hace 13 años de forma consecutiva cumpliendo con una promesa como lo hacen muchos venezolanos”.

Capriles también envió un saludo al pueblo de Guanare, estado Portuguesa, con motivo de los 364 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela y al pueblo de Maracaibo por los 487 años de fundada de la capital del estado Zulia.