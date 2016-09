CNE determinó recolección de 20 % por circunscripción estadal

CARACAS.-

Las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) violan la Constitución y deciden recolección del 20 % por estado y pocas máquinas. Así lo informó en una rueda de prensa el rector principal del ente electoral, Luis Emilio Rondón.

“Fue aprobado en el CNE, la determinación del 20% en todos los estados… No fue aplicada este 20% por entidad o estado en el año 2004, no entiendo las consideraciones… Este 20% fue asociado a cada una de las entidades decisión que no comparto por lo cual decidí salvar mi voto”, explicó.

Fecha de recolección de firmas

De igual manera, Rondón adelantó que la fecha para la recolección del 20% de las voluntades del Registro Electoral para cumplir con uno de los requisitos a fin de activar el proceso constitucional de Referendo Revocatorio se realizará durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 08:00 am a 12:00 pm y de 01:00 pm a 04:00 pm.

Añadió que para la recolección fueron habilitadas solo 5.392 máquinas en 1.355 centros de votación de las 40.000 que exigía la Unidad Democrática en todo el país.

“Consideré que no son el número de máquinas suficientes para el ejercicio pleno de 19 millones de venezolanos”, puntualizó.

Pasadas las cinco de la tarde de este miércoles 21 de septiembre, el directorio del Consejo Nacional electoral (CNE) inició la cuarta reunión sobre las condiciones y el cronograma del referéndum revocatorio. La misma concluyó cerca de las 06:30 de la tarde de este miércoles y fue definida por el pronunciamiento de Rondón.