con buena intención

JOSE FRANCISCO MOSQUERA/

AYER ERA “LA toma de Caracas” ¿Qué pasaría?

NO VEO SIMILITUD entre el primero de septiembre y el 11 de abril, fundamentalmente porque los hechos históricos difícilmente se repiten, pues las circunstancias no son exactamente las mismas. Además, ambos factores en pugna están muy pendientes de no tropezar otra vez con la misma piedra. Y ahora hay un elemento clave y es la observancia internacional, presta a pillar cualquier exceso, del lado que sea.

ME LLEGA UNA lista de opositores portugueseños, supuestamente en Caracas desde el miércoles para participar en la toma, pero no la publico porque creo que no están todos los que son, ni son todos los que están. Además, seguramente ya han sido monitoreados por el Sebin y demás cuerpos de seguridad.

EL ARCO MINERO sigue dando que hablar. En estos días se ha anunciado una inversión de 5500 millones de dólares, mientras que simultáneamente se hable de 10 mil millones. Cualquiera que sea la cantidad, que el pueblo no sabrá, es un realero muy grande, que sólo podemos imaginar y lo más seguro es que nos quedemos cortos.

EL SACERDOTE BASTIDAS, que realizó una caminata desde Trujillo a Caracas, nos hace recordar a Pedro Anzola, “El caminante”, que en 1974 hizo el recorrido desde Guanare a la capital, por el triunfo de Carlos Andrés Pérez en las elecciones de 1973.

RAMÓN HERRERA MORA reaparece con sus declaraciones de impacto en el sector agrícola, que él conoce al dedillo. Leyéndolas podemos tener una idea clara de la realidad rural del país.

ABUNDAN EN LA red las recetas para hacer platos con ingredientes sustitutos de los originales, debido a la escasez de éstos. Pero he aquí un “pequeño problema”: los sucedáneos están igualmente escasos y cuestan un ojo de la cara. Total, a olvidarse de ese asunto y asumir con resignación la desaparición de esos sabrosos condumios.

Y A PROPÓSITO, ya se acercan las hallacas. Éstas si es verdad que son insustituibles y no creo que haya un solo venezolano que se resigne a su pérdida. A ver qué se inventa. Recuerdo que hace años, por esta época, agosto-septiembre, comenzaban los elaboradores de encurtidos caseros a colocar sus pedidos, que empezaban a entregar a mediados de diciembre. Eran elementos que aportaban un sabor sinigual a las hallacas hogareñas. Mi proveedor favorito era “Papalao” Campíns, cuyos encurtidos no tenían rival.

JUAN GABRIEL –JUANGA- coloquialmente, fue una estrella de primera magnitud en el universo artístico, sin duda alguna.

HACE 40 AÑOS una tragedia sacudió al país: la muerte de los integrantes del Orfeón de la UCV, al estrellarse el avión Hércules de la FAV que los transportaba, hecho acaecido en el archipiélago portugués de Los Azores. El Orfeón se dirigía a Barcelona, España, al inicio de una gira europea; suceso que no sólo estremeció y enlutó al país, sino dejó un cúmulo de interrogantes que después de cuatro décadas no han sido respondidas. Fue el 3 de septiembre de 1976.

JENNY CAROL AMAYA…ticinco y los que faltan. ¡Felicidades!

CON MALA INTENCIÓN circuló el domingo en las redes sociales la falsa versión sobre la trágica muerte de Carlos Casal, presidente del Colegio Médico de Portuguesa. Un montaje, que a pesar de sus visos de certeza, no logró engañar a los periodistas de guardia en los medios impresos. Más allá de lo anecdótico, está el hecho de la mala utilización de esta herramienta, que cumple un importante rol social, pero podemos decir que son gajes del oficio y los periodistas deben estar mosca ante cualquier eventualidad. Y a ti, Carlitos, bueno, salud y larga vida.

CARLOS ORTIZ CHORIO, zuliano sembrado en Portuguesa, tuvo una fructífera vida en lo familiar, social, profesional y político, En este último campo destacó llegando a ser presidente de la Asamblea Legislativa (Consejo Legislativo). Mi palabra de pésame a su viuda Iraida, hijos y demás familiares,

LA DESTITUCIÓN DE DilmaRouseff se veía venir, aunque había un hilito de esperanza de que se salvara. Pero, desde que se produjo su suspensión estaba claro que el objetivo era ponerla fuera del poder, visto que ella no tenía la misma fuerza que su mentor, Lula. Ahora es cuando comienzan a ponerse feas de verdad las cosas en Brasil. Por lo pronto, el eje de gobiernos izquierdistas de América ha repudiado el hecho, tildándolo de golpe de Estado.

FUNCIONARIOS DEL SEBIN, otra torta. ¡Hasta cuándo!

