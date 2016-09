con buena intención

JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA/

ME pregunto: ¿lo de zapatero no es injerencia?

NO SÉ SI Nicmar Evans (Marea Socialista) tiene razón al afirmar que hay un pacto Psuv-MUD para no hacer elecciones regionales este año, pero la verdad es que no ve ningún movimiento en esta dirección. Salvo contadas excepciones, en ambos bandos hay una frialdad total. Aquí en Portuguesa uno que ha expresado abiertamente su deseo de ser gobernador es el alcalde de San Rafael de Onoto, Edgar Miranda y hasta ha realizado actos partidistas. El otro es Julián Terán, poco conocido en el norte del estado. Los demás aspirantes permanecen en discreto y estratégico silencio, haciendo que sus partidarios hablen por ellos, sin comprometerse. En el oficialismo el tema es totalmente tabú, ya se sabe la causa. Sin embargo, siempre se cuelan datos e infidencias que sazonan los comentarios y especulaciones de los columnistas. Por lo demás, los aspirantes en potencia tienen el consuelo y la esperanza de un posible cargo gubernamental.

EN LA OPOSICIÓN no hay una prohibición expresa, pero sí parece haber un acuerdo tácito al respecto: “Yo no digo nada, pero tú también te mantienes boca cerrada.” Pero, como ya está visto, el Hijo del Pueblo no le ha parado mucho a esto y ya todo el mundo conoce sus aspiraciones. Uno que se mantiene en la cuerda floja es Oswaldo Zerpa, de quien observamos que si estando en el bando oficial se lanzó, ahora que supuestamente está en la oposición, pues más rápido lo puede hacer. Esta situación arrastra a los demás aspirantes regionales.

Y POR EL lado oficial, para el CNE ese asunto simple y llanamente no está en agenda. Y punto.

EL TERRORISMO, MODALIDAD de lucha política en boga y en constante ascenso en el mundo actual. Buscando material en la red, me consigo con abundante información. Una de ellas, La Amenaza Terrorista, señala que “El terrorismo constituye una de las amenazas más serias para la paz y seguridad internacionales. Supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios básicos de la Democracia y el Estado de Derecho”. La lucha por su erradicación debe darse dentro de los cánones de la justicia y el Estado de Derecho pues no puede combatirse con más violencia, ya que lo que hace es generar una espiral terrorista. Aquí se cae en una de sus facetas, el terrorismo de Estado, tan grave como el practicado las organizaciones identificadas con ese tipo de lucha, así como los llamados “lobos solitarios.”

EN SÍ, EL terrorismo es difícil de combatir, pero sí susceptible de minimizar, aunque se trata de una tarea titánica y a largo plazo. No en balde, ha existido toda la vida. No di una definición, porque supongo que cada quien sabe o intuye lo que es.

EN VENEZUELA, AUNQUE hemos tenido períodos de violencia, no se ha llegado a calificar estos hechos como terrorismo, ya que están muy lejos de los habituales en el Medio Oriente, Europa y USA. Gracias a Dios.

464 AÑOS CUMPLIÓ mi ciudad natal, Barquisimeto ¡Una guará!

CHISMENET: EN El aniversario de AD, en acto celebrado en la plaza Bolívar de Araure, el orador de orden fue…Carlos Eduardo Herrera. ¿Le está latiendo en la cueva a Edgar Miranda o es un síntoma de unidad en la oposición? Como sea, no deja de ser algo inusitado y sorprendente, algo nunca visto.

SE LLEVA A cabo en Margarita la Cumbre de países “No alineados”, que están no sólo alineados, sino también alienados. Puro bla blá, un enorme realero gastado y un montón de absurdas medidas “de seguridad”, que seguro fueron tomadas a raíz de lo de Villa Rosa y lo que han significado es molestias para el pueblo, fundamentalmente para el de Margarita, así como cuantiosas pérdidas económicas. Como dijo Chávez y lo hemos citado varias veces: “Los gobiernos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo.” Todo un abismo.

JUAN HILARIO: “NO sé las colas, pero el Silbón sí existe. Y mucho”.

JUAN BIMBA: “NO sé el Silbón, pero las colas sí existen. Y requeté mucho”.

¿EN QUÉ CONSISTE la reorganización de la Policía Nacional Bolivariana? NPI. Pa´mi, que será un simple cambio de siglas, de PNB puede pasar a PBN, o cualquier otro.

¡7 MARRONES POR un marroncito, uf!

