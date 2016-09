Constantemente estamos haciendo mantenimiento a los semáforos

Franklin Alves, director de Transporte de la Alcaldía de Páez, informó que constantemente están haciendo mantenimiento a los semáforos ubicados en la ciudad de Acarigua, con la intención de velar por su correcto funcionamiento.

Indicó que en esta época de invierno, se han presentado algunos problemas debido a que los mismos sufren daños por los cambios de clima y las interrupciones eléctricas. “Hace dos semanas se presentó un problema con el semáforo en la vía a Payara, donde el interruptor sufrió severos daños; sin embargo, ya fue reparado y está operativo”, dijo.

Alves explicó, que Acarigua tiene 58 intersecciones con semáforos, de los cuales –en la gestión del alcalde Efrén Pérez- el 60% se ha ido actualizando y se les han cambiado los bombillos incandescentes por los de módulos Led.

“Los semáforos que aún no hemos podido actualizar, es porque actualmente los módulos Led no se consiguen en el país, por lo que todavía funcionan con bombillos incandescentes que tienen poca durabilidad, y por eso se generan las fallas; no obstante, estamos en constante monitoreo para solventar a la brevedad cualquier eventualidad y mantenerlos funcionando al 100%”, expresó.

Asimismo, anunció que van a hacer una sincronización de semáforos en la avenida 31 de Acarigua, para que la movilización del tráfico vehicular mejore notablemente y evitar los embotellamientos.