Cuestionamientos a la MUD

LUIS FUENMAYOR TORO.-

La oposición de la MUD se presenta, ahora desde la Asamblea Nacional, como la garantía de cambio y de “regreso” a la democracia. Quienes conocemos bien a la mayoría de sus líderes, en relación a sus gestiones de gobierno en distintos momentos, tenemos muchas razones para no creer en esta propaganda. Sus líderes no son nuevos, ni formados en la lucha contra el chavecismo, pues tienen décadas en la política y han desempeñado distintas posiciones gubernamentales, nacionales, regionales y locales. Han sido parte y totalmente solidarios de gobiernos hambreadores, entreguistas, ineficaces, autoritarios y corruptos. No digo nombres en este momento para que no se tome como personal. Sus gestiones pueden ser conocidas.

La actitud manipuladora de la MUD en la Asamblea Nacional es evidente de los acuerdos tomados contra el interés nacional, de sus pactos con el Gobierno a espaldas de sus electores y en el desarrollo de políticas con agendas ocultas. ¿Por qué no exigieron al CNE el llamado a elecciones universales, directas y secretas, para elegir los diputados de los parlamentos regionales? ¿Por qué optaron integrar el Parlatino y el Parlasur en un reparto inconstitucional e ilegal con el PSUV? ¿Por qué acordaron el diferimiento de las elecciones regionales a espaldas de la gente? ¿Por qué dicen no estar en campaña para gobernadores, mientras sus dirigentes ya se movilizan, buscan financiamiento y crean sus comandos electorales?

Hemos solicitado por escrito a la AN que modifique la ley vigente para incluir la proporcionalidad electoral ordenada por el artículo 63 de la Constitución. ¿Por qué no han dado respuesta a esta solicitud, que favorece la democracia, el pluralismo, la participación y la justicia? ¿Por qué no se pronuncian a favor de un sistema electoral proporcional y contra el sistema mayoritario excluyente actual? ¿Por qué no aprueban una ley que facilite la existencia y creación de los partidos políticos? ¿Por qué no han contestado nuestra carta con esta solicitud? ¿Por qué no iniciaron los trámites del Revocatorio a mediados de enero de este año, dándole argumentos al Gobierno en relación con que los lapsos legales no permiten hacerlo en 2016?

La MUD acusa al Gobierno de mentir y manipular a la población, lo cual es cierto. Pero su conducta es exactamente igual. Mientras el Gobierno miente al decir que la “Toma de Caracas” sólo reunió 30 mil personas, pues la asistencia estuvo por encima de las 300 mil, la MUD recurre también a mentir al decir que reunió 1,2 millones de manifestantes. La MUD manipula cuando acusa al Gobierno de sanguinario y de no permitir la protesta; el Gobierno lo hace cuando la acusa de organizar un golpe de Estado y un magnicidio. Ambos polarizan para beneficiarse, mientras el pueblo sufre.