De los lamentos,  el muro

CRUZ MARIO SILVA.-

La construcción de un muro en el sur de los Estados Unidos, para evitar el ingreso de manera ilegal de los mexicanos a territorio gringo, no es asunto que le incumba a la Organización de los Estados Americanos y menos a Luis Almagro, incluso la discriminación racial o por motivos económicos de los mexicanos en suelo anglosajón, tampoco es materia que le interese a instituciones como Human Rights Watch o Derechos Humanos.

Donald Trump lo dijo categóricamente: “México pagará la construcción del muro, ya que The United State, necesita deportar los 2 millones de criminales mexicanos que existen en nuestro país”, aseveración que muchos pendejos como Enrique Peña Nieto, y Vicente Fox, presidente y expresidente azteca respectivamente, no les molesta ni le paran bolas, porque a estos sujetos les preocupan más sus inversiones en suelo estadounidense que el bienestar de sus paisanos y del pueblo que los eligió como mandatarios.

Durante un discurso en el estado de Arizona, el pasado 31 de agosto del presente año y publicado en el portal: www.mequieroir.com Trump aseguró que “lo importante en política migratoria, no es lo que conviene a los inmigrantes, sino lo que conviene a los ciudadanos norteamericanos”, es decir, sí a Nicolás Maduro se le hubiera ocurrido decir semejante vaina durante el “cierre” de la frontera colombo-venezolana, qué no hubiera sucedido, qué no hubiera publicado la gran prensa criolla y no criolla. La comparación obedece a que todo que lo digan o hagan congresistas, gobernadores, candidatos a la presidencia o presidentes en ejercicio del policía universal, es visto como natural, normal, conveniente y hasta lógico, para las naciones latinoamericanas, cuando realmente es un indicio alarmante para nuestras democracias. Fíjense que “Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

¡Dios del cielo! Pensemos en la Argentina de Macri y el Brasil de Temer. La página web arriba mencionada, enumera los puntos más críticos en materia migratoria, según Trump:

1.- Deportación de extranjeros sin papeles. “Los indocumentados que sean detenidos cruzando la frontera o los extranjeros que hayan sobrepasado su visado temporal serán deportados, sin excepción (…).

2.- Más policías fronterizos. “(…) todos los cuerpos de seguridad del país, especialmente las policías locales, serán puestos a disposición de esta política migratoria”.

3.- Tolerancia cero con extranjeros con récord criminal. “Dentro del contingente de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, Trump calcula que unos dos millones tienen un expediente criminal abierto, esos dos millones de extranjeros con récord criminal serían deportados de inmediato”.

4.- Ninguna amnistía general será puesta en ejecución. “Todo extranjero que esté ilegalmente en Estados Unidos tendrá sólo una ruta para la regularización: volver al país de origen y solicitar el reingreso bajo las leyes de inmigración vigentes. Trump descarta cualquier intento de una regularización masiva de extranjeros sin récord criminal”.

5.- Selección de extranjeros y prohibición de entrada. “(…) Estados Unidos tiene el derecho de elegir a los inmigrantes que crea que tienen más probabilidades de prosperar. Asimismo, plantea la prohibición de entrada al país de grupos étnicos y religiosos, como los musulmanes y los inmigrantes que procedan de países que, según él, no satisfacen los criterios de investigación de antecedentes, como Siria y Libia.

6.- Fortalecimiento de los sistemas electrónicos de identificación y seguridad. “Se fortalecerían los sistemas electrónicos de seguridad para evitar la entrada y permanencia de extranjeros en Estados Unidos. Se implementaría un sistema biométrico en las visas y se ampliaría el actual E-Verify, la plataforma electrónica que compara la información de cualquier empleado con los datos contenidos en los registros del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU”. Que arrecho sería sí Maduro aplicara todas esas “disposiciones” contra las mafias y el paramilitarismo enquistados a lo largo de la frontera con Colombia, qué dirían ustedes. periodistacruz@yahoo.es