Denuncian detención arbitraria de 8 trabajadores de Cervecería Polar

Cuatro empleados de la Planta Acarigua de Cervecería Polar, y otras cuatro personas que prestan el servicio de vigilancia a la empresa, fueron detenidos este martes por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando funcionarios del Ministerio del Trabajo ejecutaban el “reenganche” de otro grupo de trabajadores que desde abril se encuentran suspendidos, por la paralización de operaciones que la distribuidora de alimentos y bebidas se vio obligada a efectuar, debido a la falta de materia prima para la producción.

Las 8 personas detenidos, quienes hasta ayer se encontraban en la sede del Destacamento 312 de la Guardia Nacional, son Milagro Melo, gerente de gestión de gente; Maigre Atienza, gerente de operaciones comerciales; Aricson Rosendo, despachador; Jorge Álvarez, almacenista; así como Héctor Montilla, Henry Rodríguez, Junior Valdallo y Kelia Terán, todos vigilantes.

De acuerdo a lo informado vía telefónica por el gerente laboral de Cervecería Polar, Gustavo Guzmán, la acción fue desmedida y arbitraria por parte de las autoridades que actuaron en el procedimiento, puesto que al menos 20 efectivos castrense se presentaron en las instalaciones de la empresa, y con una grúa violentaron el portón principal de la planta, ubicada en la avenida Eduardo Chollet.

“La mañana de hoy (ayer), Cervecería Polar fue víctima nuevamente un atropello y de una acción totalmente arbitraria por parte del Ministerio del Trabajo, quien se presentó con un grupo de efectivos de la Guardia Nacional, para irrumpir en nuestras instalaciones y sin dar explicaciones, se llevaron a 8 compañeros detenidos y les incautaron sus teléfonos, porque estos trabajadores están dejando constancia fílmica y fotográfica del atropello del que estaban siendo víctimas, por un acto absolutamente irregular”.

Acotó que a ningún representa legal de Empresas Polar, hasta la tarde de ayer, se le había permitido conversados con las personas aprehendidas, negándosele así la asistencia jurídica y violentando derechos constitucionales.

La acción se originó por el supuesto reenganche de un grupo de trabajadores de la empresa que debía ejecutarse, y que fue ordenado por la Inspectoria del Trabajo.

Ante esta situación, Guzmán explico que “se estuvo en presencia de un procedimiento de dudosa legalidad, porque no se puede hablar de reenganche cuando los trabajadores no han sido despedidos. Aquí hay un grupo pequeño de empleados que están en una suspensión laboral, que el Ministerio de trabajo conoce desde el primer día, porque lo notificamos oportunamente en los términos que estable la ley”.

Precisó además que estas personas, aunque se encuentran suspendidas, gozan de beneficios, cancelándoseles una compensación equivalente al salario básico, además del HCM, beneficios sociales y económicos para ellos y para sus familiares, por lo que aclaró que no están despedidos ni desamparados

“Con el préstamo de 35 millones de dólares que fue otorgado Empresas Polar pudo activar 2 plantas de las 4 que tiene la cervecería, y proporcionalmente reactivamos todas las instalaciones, pero no pudieron iniciar todos los trabajadores porque no se podía, ya que la materia prima no llega al 100 por ciento. A medida que se va recuperando los espacios en el mercado venezolana nosotros vamos a ir reincorporando a los trabajadores”, sostuvo.

Otra posición

Por su parte, José García, voceros de los trabajadores suspendidos de Cervecerías Polar, en Acarigua, precisó que los funcionarios castrenses y del Ministerio del Trabajo solo cumplían con lo establecido en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, ya que la empresa desacató lo ordenado.

“27 trabajadores fuimos víctimas de un abuso por parte de la empresa, ya que nos suspendieron de manera ilegal de nuestras labores, afectando nuestros derecho al trabajo, y por ello hoy estamos aquí acompañados por los representantes del Ministerio del Trabajo, para que nos reenganchen y se cumpla con lo ordenado por la Inspectoria”, explicó.