Desde una moto masacran a joven trabajador de 27 años

Un obrero fue asesinado de múltiples disparos, mientras que un adolescente que lo acompañaba resultó herido, en un ataque perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto, este domingo en el sector II del barrio Santa María de Guanare.

El ahora occiso respondía al nombre de José Antonio Márquez Mena, de 27 años, con residencia en la calle Luisa Cáceres de Arismendi del barrio antes citado. En tanto, el herido es un adolescente de 14 años, identificado como A.J.M.Y.

Autoridades policiales señalaron que Márquez Mena y el adolescente estaban conversando en la vía pública, cuando al lugar se presentaron dos elementos que se desplazaban en una moto, y quienes sin mediar palabra les disparan en repetidas ocasiones a las víctimas para seguidamente continuar la marcha.

Se dijo que el obrero falleció de manera instantánea a consecuencia de múltiples impactos de bala, mientras que el adolescente fue llevado por vecinos hasta el Hospital Dr. Miguel Oráa de Guanare, donde los médicos le apreciaron dos heridas por arma de fuego que dieron blanco en su pierna derecha.

Comisiones de la Policía uniformada y de la División Contra Homicidios del Cicpc, Base Guanare, se presentaron en el sitio para recolectar evidencias de interés criminalístico, y proceder al levantamiento del cadáver.

Según los pesquisas, este homicidio pudo haber sido perpetrado por venganza hacia Márquez Mena, ya que no poseía antecedentes ni registros. No obstante, no se descartan hipótesis.

El cadáver fue llevado hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, en Guanare, donde se le practicó la necropsia, que arrojó que el joven obrero presentaba once heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.