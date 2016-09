Diputado Pizarro: El revocatorio depende de los venezolanos

CARACAS.-

El diputado de la Mesa de la Unidad, Miguel Pizarro destacó que la realización del referendo revocatorio no dependerá de la voluntad del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni del Gobierno, sino de los venezolanos.

“El revocatorio no depende de Jorge Rodríguez, no depende de Tibisay Lucena, no depende del Psuv; depende de nuestra capacidad de organizarnos para exigirlo y conquistarlo en la calle, nadie nos va a regalar nada”, señaló el parlamentario.

Pizarro, quien también es el presidente de la Comisión de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional, reiteró, durante una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, que los opositores se concentrarán este viernes a partir de las 10:00 de la mañana en la avenida Libertador.