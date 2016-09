El FBI investiga el pasado del acusado de poner bombas en Nueva York y Nueva Jersey

New York, Estados Unidos.-

El FBI investigaba este martes las motivaciones del estadounidense de origen afgano que supuestamente hizo explotar dos bombas artesanales el fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey, así como su extenso viaje a Afganistán y Pakistán.

Ahmad Khan Rahami, de 28 años, se encuentra hospitalizado en estado crítico pero estable tras resultar herido el lunes en un tiroteo con la Policía en Linden, Nueva Jersey, cuatro horas después de que las autoridades divulgaran su foto, emitieran mensajes de alerta y comenzaran a buscarlo, dijo el jefe de Policía de Nueva York, James O’Neill.

El sospechoso recibió varios impactos de bala y fue operado el lunes, dijo la fiscalía local. Rahami fue acusado la noche del lunes de intento de homicidio contra un policía y posesión de arma de fuego, según la fiscal del condado de Union, Grace Park. Un tribunal le fijó una fianza de 5,2 millones de dólares.

Según un alto funcionario local, Rahami fue operado después de resultar herido “al menos en una pierna”.

La Policía analiza ahora ocho bombas sin detonar recuperadas en Manhattan y Nueva Jersey, huellas digitales, ADN y un cuaderno de notas, que se dice fue hallado en poder de Rahami cuando fue detenido y que contendría escritos sobre Al Qaida.

El cuaderno, que tiene un agujero de bala, incluye referencias al militante de Al Qaida encargado del reclutamiento, Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos y abatido durante una incursión de un dron norteamericano en Yemen en 2011, y a los hermanos Tsarnaev, que realizaron un atentado durante la maratón de Boston en 2013, informó CNN.

El FBI también “investigará a amigos, familia, sus archivos y documentos, su (participación en) redes sociales, sus teléfonos y veremos si actuó solo”, declaró O’Neill a la cadena CBS.

Los investigadores sospechan que Rahami construyó diez bombas, de las que solo explotaron dos, una en el barrio de Chelsea, en Manhattan, que hirió a 29 personas y otra que obligó a cancelar el sábado una carrera organizada por el Cuerpo de Marines en Nueva Jersey.

Las autoridades dijeron que no están buscando a otros sospechosos en conexión con los ataques y que no tienen razones para pensar que haya una célula terrorista activa en la región.

Muchas evidencias

Chris Bollwage, alcalde de la ciudad de Elizabeth (Nueva Jersey) donde vivía Rahami, señaló el lunes que “el sospechoso no estaba en el radar de los cuerpos policiales locales”.

Sin embargo, el martes O’Neill dijo que “hay muchas evidencias forenses”. Cuando se le preguntó en CNN si era cierto que el padre había contactado en 2014 a organismos de seguridad para advertirles de que su hijo podía ser un terrorista, O’Neill declaró que el FBI seguirá investigando qué hay en el pasado de Rahami.

“Pienso que es buena señal de que fuera hallado en el umbral de una puerta. Es de esperar que eso signifique que no tenía a dónde ir”, señaló el jefe policial.

Lo que se tiene hasta ahora es una imagen confusa de Rahami. Funcionarios aseguran que viajó “largamente” en años recientes a Afganistán y Pakistán, donde se casó con una mujer que luego quedó embarazada. Interrogado acerca de si su esposa se fue de Estados Unidos poco antes de los ataques, O’Neill respondió que “necesitamos hablar con todo su entorno. Esta es una parte importante para imaginar por qué hizo esto”.

Hasta el momento no se han podido establecer conexiones de Rahami con grupos militantes como Estado Islámico o los talibanes, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Rahami trabajaba en Elizabeth en el restaurante de sus padres, el First American Fried Chicken, y sus vecinos sabían muy poco de él. Pero The New York Times cita a algunos amigos que señalan que a su regreso de Afganistán se había convertido en una persona completamente diferente, que empezó a rezar y a usar vestimenta tradicional.

En agosto de 2014 fue acusado de tres cargos, incluido el de ataque con agravantes e intento de provocar daños físicos, y dos cargos de posesión ilegal de armas, durante un incidente doméstico.

Y aunque Rahami pasó tres meses detenido, un funcionario judicial confirmó que el caso fue luego archivado.