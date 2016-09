Entre 9 mil y 12 mil fardos de harina ha dejado de producir Monaca-Araure

La planta de Monaca-Araure cumplió este sábado 26 días paralizada por un problema existente en la zona de la caldera, que –según trabajadores- pudo haberse evitado si se tomaban en cuenta las recomendaciones hechas por el sindicato, los delegados de prevención y funcionarios del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel).

Saúl Bohorquez, secretario general del Sindicato Bolivariano Único de Trabajadores de la Industria de la Harina, sus similares y conexos del estado Portuguesa, aseguró que desde la gerencia de la empresa “no se han hecho las gestiones necesarias para reactivar la planta, dejando de producir entre 9 mil y 12 mil fardos de harina diarios”.

Asimismo, indicó que tanto en la planta de maíz Araure, como en la de Acarigua, se han venido haciendo paradas injustificadas afectando la producción. “La última parada coincidió con la movilización convocada por la oposición en Caracas; se paralizaron los trabajos por tres días, dejándose de producir alrededor de 320 toneladas”, afirmó.

“Nosotros hemos hecho aportes importantes para elevar la producción, pero no han sido tomados en cuenta por la gerencia. Hemos propuesto que se reactive el trabajo los fines de semana, con lo cual se estaría garantizando un aumento del 40% de la producción, pero no somos escuchados”, acotó Bohorquez.

El dirigente sindical señaló, además, que la empresa viene incumpliendo con los beneficios del contrato colectivo, específicamente en lo que tiene que ver con la entrega de uniformes y artículos de higiene.

“Nosotros hemos buscado proveedores, pero no hay disponibilidad de la gerencia, lo que nos hace pensar que se trata de una estrategia para mantenernos descontentos y que seamos nosotros los que paralicemos las plantas; pero no lo van a lograr, porque tenemos conciencia revolucionaria y así tengamos que ir a trabajar desnudos no dejaremos de producir para el pueblo”, recalcó.

Ante esta situación, Bohorquez señaló que este martes 13, a partir de las 8:00 am, estarán instalando unas mesas de trabajo en la planta de Araure, ubicada en el sector Miraflores, a la cual están siendo invitados el gobernador Reinaldo Castañeda, los representantes de la ZODI, de la Central Socialista de Trabajadores del Campo, la Ciudad y la Pesca, los CLAP y demás autoridades competentes.