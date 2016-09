“Entrenaré muy duro para ganar la medalla de oro en Tokio 2020”

Más de 500 atletas de 17 estados del país participaron en la Tercera y Cuarta Valida Nacional de BMX que se disputó este domingo, en la pista de Bicicross de la ciudad de Guanare, evento avalado por la Federación Venezolana de Ciclismo, donde se le rindió un homenaje a la bicicrosista Stefany Hernández, medallista de bronce en los pasados juegos olímpicos Río 2016.

A su llegada, Hernández dijo que para mediados del mes octubre se marchará al Centro Mundial de Entrenamiento de Ciclismo, en Suiza, para prepararse fuertemente para los próximos retos en los cuales participará en el año 2017.

“Voy a entrenar muy duro para coronarme como campeona mundial en un evento previsto para julio del 2017 en los Estados Unidos. Asimismo, me esforzaré para mantenerme entre las cinco mejores atletas del mundo”, expresó.

Rumbo a Tokio

Comentó que desde ya también iniciará sus fuertes entrenamientos con miras a las próximas Olimpíadas Tokio 2020, donde espera obtener la medalla de oro.

“Es un largo camino pero todo llega súper rápido, por lo que no puedo perder tiempo, sino que debo seguir entrenando cada día para alcanzar esta meta”, añadió.

Destacó que la vida le cambió después de obtener la medalla de bronce en Río 2016. “Ahora a cada lugar donde viajo me reconocen, me piden autógrafos y la gente me da sus bendiciones. Es un gran compromiso que tengo con mi país, por eso voy a seguir entrenando muy fuerte para mantenerme en el Top 5”, dijo.

Agrega que está trabajando en su Fundación “Stefany Hernández, con el propósito de brindarle apoyo a las nuevas promesas del bicicross venezolano.

“No sólo medallas quiero aportarle a Venezuela, sino que también deseo apoyar los nuevos talentos deportivos de mi país, para que también lleguen a ser campeones. Los triunfos no se logran sólo con soñar, sino también hay que creer y trabajar por lo que se desea”, finalizó.

Cabe destacar, que el Gobierno regional y la Asociación de Bicicross del estado Portuguesa, hicieron entrega de una placa de reconocimiento a la medallista olímpica.