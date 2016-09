Eustoquio Martínez: “Sentencia del TSJ da al traste con la soberanía popular”

A través de la sentencia número 808, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “nulos” e “inconstitucionales” los actos de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo las leyes que sean sancionadas, “mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”, tras la incorporación de los tres diputados del estado Amazonas: Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, suspendidos por los magistrados a petición del Psuv.

Al respecto, Eustoquio Martínez, vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Portuguesa, recordó que según la Carta Magna, la sala Constitucional del TSJ debe administrar justicia resolviendo conflictos o interpretando normas jurídicas, “pero en este caso va más allá de una interpretación y confiere una sentencia de declaratoria de nulidad de actos todavía inexistentes”.

Aseguró que con esta decisión del Poder Judicial, “más que limitar, estaría cercenando la naturaleza misma de la Asamblea Nacional, que es dictar actos legislativos. Prácticamente, se está anulando al Poder Legislativo, que es un poder constituido”.

Sin embargo -para Martínez- lo más grave de este asunto, es que con la sentencia se está dando al traste con la soberanía popular, toda vez que la AN representa al pueblo que acudió a las urnas electorales el 6 de diciembre del 2015.

El abogado explicó que no es un argumento válido anular los actos de la AN por la incorporación de los diputados de Amazonas, “pues esto tiene que ver con los vicios de los actos internos o externos, y menos se debe usar ese argumento para anular actos que no se han dictado”.

Indicó que si la AN desacata juramentando e incorporando a los tres diputados de Amazonas, lo que tendría que hacer la Sala Constitucional en caso de que se denuncie o se solicite una impugnación por la actuación de estos parlamentarios, es determinar aquellos actos donde con su voto se apruebe un acto legislativo o administrativo derivado de la AN.

A juicio del representante del Colegio de Abogados de Portuguesa, la Sala Constitucional del TSJ “está como chantajeando a la AN, y ese es el motivo por el cual la declara nula, cuando no debería ser así”.