Gerson Pabón (Fedeagro): Los productores no podemos seguir manteniendo a una empresa estatal

Al menos 3 millones de bolívares se requerirían para la producción de una hectárea de papa, en caso de que los productores importen directamente las semillas, luego que el Gobierno nacional dejara de distribuirla hace dos años, situación que ha mermado la producción del rubro en un 65 %.

Gerson Pabón, director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), explicó que un saco de semilla de papa importado por los productores desde Canadá, tendría un costo entre 80 y 90 mil bolívares. “Si sacamos la cuenta de lo que se requiere para una hectárea, solo en semilla serían 3 millones de bolívares, lo que incrementaría los costos considerablemente”, enfatizó.

Asimismo, señaló que aunque se efectuó el planteamiento, hasta el momento el Gobierno no ha liberado las divisas para que los productores puedan adquirir las semillas. “El Gobierno se monopolizó con Agropatria y son ellos los únicos autorizados para traer la semilla a nivel nacional”, acotó.

Pabón manifestó que, actualmente las pocas hortalizas que se están produciendo en el país obedecen a las reservas que algunos productores tenían. “En el mercado hay poca zanahoria porque no se consigue la semilla, y la misma situación presenta el tomate”, precisó.

El también vicepresidente de la Asociación de Productores de Papa del estado Táchira (Propatáchira), indicó que actualmente en Los Andes se han dejado de sembrar 20 mil hectáreas de hortalizas. “Además la piña en la zona de Capacho donde se cultivaban más de 300 hectáreas, ahora se producen unas 10 has. Todos los productores expresan que no cuentan con insumos para acometer la siembra”, afirmó.

El dirigente gremial manifestó que la situación es insostenible para los productores, al tiempo que señaló que el Gobierno no quiere reconocer sus fallas. “No están llegando los fertilizantes y Agropatria cuando uno le deposita para comprar, tardan tres semanas para despachar, nosotros no podemos seguir manteniendo a una empresa estatal”, enfatizó.

Todos los rubros

Gerson Pabón, director general de Fedeagro, señaló que la producción de hortalizas y frutas en el país ha registrado una caída de 65 %, en todos los rubros. “Las más afectadas son el brócoli, el coliflor, la lechuga, que no se consigue semilla, y la que se consigue proviene de Colombia, que no cuenta con la calidad deseada dado que no se adapta a nuestra zona”, subrayó.