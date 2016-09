José Guerra: Rebaja de la calificación del S&P expresa la bancarrota en la que está Pdvsa

CARACAS.-

El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que la rebaja de la calificación de Petróleos de Venezuela S.A. en el Standard & Poor’s Financial Services LLC expresa la bancarrota financiera en la que se encuentra la estatal.

En un contacto telefónico con La Patilla, el parlamentario explicó que en el 2016 Pdvsa resultó más deteriorada que los años anteriores. Primero, porque la producción cayó más de 300.000 barriles diarios, casi un 12% que la del año pasado, sumado a la caída de los precios del crudo.

Guerra aseguró, que la estatal petrolera tiene que hacer la cancelación de los bonos, sin embargo, no se tiene claro si tienen el dinero para dicha cancelación. Por lo que, afirmó no tienen credibilidad y no hay quien quiera invertir con esas condiciones.

“Pdvsa no tiene para invertir, todo el ingreso que recibe es para pagar la deuda y, con los pocos dólares que le quedan, metérselo al Banco Central respaldar las inversiones”, agregó el parlamentario.

Igualmente, reveló que se tuvo que dar como garantía un poco más de la mitad de las acciones de Citgo para el canje de efectivo. Demostrando con esto, que está mal desde el punto de vista financiero y es lo que expresa la rebaja de la calificación.

A su juicio, a Pdvsa hay que quitarle todas las cargas de los gastos sociales, sacarla de la politiquería y centrarla únicamente en el negocio petrolero como debe de ser.