Karim Kababe: “Las farmacias sobreviven con la venta de misceláneos”

Como grave, calificó el representante del gremio farmacéutico en Portuguesa, Karim Kababe, la situación del sector en la región, debido a la escasez de medicinas, la cual continúa siendo crítica.

Resaltó Kababe que en las farmacias hay un importante escasez de antihipertensivos, anticonvulsivos, fórmulas lácteas e, incluso, analgésicos, antibióticos y antipiréticos de uso pediátrico.

“Prácticamente no nos está llegando nada de estos medicamentos, en cuanto a los antibióticos hay una escasez de casi el 95%; esto es muy preocupante porque no tenemos cómo darle respuesta a los ciudadanos”, dijo.

Ante esta situación, indicó que las farmacias están sobreviviendo prácticamente con la venta de misceláneos, como cosméticos. “En otros estados varias farmacias han cerrado, ya que se mantienen de la compra y venta de medicinas, y si no las tiene no pueden trabajar. Esperamos que la situación cambie, si no estamos en riesgo de que algunos negocios bajen sus santamarías”, alertó.

Hizo un llamado al Gobierno nacional para que se aboque a dar respuesta a esta situación. “Es necesario que se tomen las medidas necesarias, que se asignen las divisas para que los laboratorios puedan adquirir la materia prima para producir las medicinas, y se importen las que no se elaboran en el país, esa es la única manera de solventar la crisis que cada vez es peor”, concluyó.