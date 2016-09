la antena del cono sur

GROSSMAN PARRA PINTO/

FRASES CÉLEBRES: Unica, especial, inimitable, eterna y hasta risible: Diputada María Beatriz Martínez en carta enviada a esta Antena: “Fui colocada de primera en la lista de la MUD debido a la gran aceptación que tenía en las encuestas”. (Ja-ja-ja.- Je-je-je.- Ji-ji-ji.- Jo-jo-jo.- Ju-ju-ju)

LAS CARTAS: la semana pasada me referí- ya lo había comentado en otra oportunidad- al fuerte rechazo que tuvo la imposición en la lista de la MUD, después de haber perdido las primarias en un circuito para los comicios de diciembre-2105, de la hoy diputada María Beatriz Martínez, de parte de sus compañeros del municipio Sucre, liderados por el concejal José Gregorio Rodríguez, que produjo serios enfrentamientos internos en Primero Justicia, ante lo cual la parlamentaria me envió una muy respetuosa comunicación, que hizo pública por las redes sociales (que me obliga a responderle de igual forma, iniciando con “La frase célebre”), mientras que José Gregorio me envió otra misiva, también muy respetuosa, aclarando que era de manera interna, y fijando posición sobre algunas cosas, especialmente sobre la otra carta, pero que yo podía usarla si creía conveniente. Sigan leyendo.

DIPUTADA Y CONCEJAL me aclaran que sus encontronazos no llegaron a los extremos de apelar al Tribunal Disciplinario del partido, aunque María Beatriz admite que en su derrota en las primarias “fue relevante el fallo en la representación en mesas y defensa del voto en la jurisdicción, del concejal Rodríguez”, agregando que “el mentor de su adversario en las primarias también dejó posteriormente a este en la estocada”. Sigan leyendo.

EN DEFINITIVA, la situación en el Tribunal Disciplinario de Primero Justicia (con María Beatriz como protagonista central sin aparecer, logrando incluso la designación de Jonás García como jefe de PJ en Sucre en sustitución de Rodríguez), es entre los concejales José Gregorio (Sucre) y Hugo Pérez Buján (Turén); y del exjefe de PJ en Portuguesa, Lorenzo Piña, con los jerarcas justicieros estadales (Luís Sánchez y Giovanny Jiménez), ante lo cual admito mi ligereza parcial, pues los expedientes internos de esos choques me llegaron fue al día siguiente. (Signados con los números 0072- 016- de agosto-2016; y 0070-016, del 20 de julio de 2016). Sigan leyendo.

RODRIGUEZ, PEREZ Y PIÑA, denunciaron acoso, exclusión y prohibición de actuar a nombre del partido en las actividades políticas de la MUD, lo cual fue admitido por el Tribunal Disciplinario, presidido por Eliud Kovach, instancia que posteriormente, eximió de cualquier responsabilidad a Sánchez y Jiménez, pero LA HISTORIA SIGUE, ya que recibo la información de que los tres “excluidos” apelaron, por considerar que Sánchez y Jiménez no dijeron la verdad al Tribunal Disciplinario, pues no entregaron copia de la comunicación que enviaron a la MUD-Portuguesa, solicitando que ellos tres no fueran tomados en cuenta como militantes de Primero Justicia. ¡Seguiremos informando!

EL EXFISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, Isaías Rodríguez, dijo semanas atrás que “Nicolás Maduro no tiene buenos asesores en materia económica”, cosa muy cierta, pero parece ser que no tiene asesores en ninguna área. Sigan leyendo.

¿QUIÉN LE DIRIA a Maduro que impidiera el paso de los buses que transportaban gente de la oposición del interior del país a la Toma de Caracas? Hubo marchas y protestas en cada uno de los sitios donde detenían esos buses, lo que abultó el éxito de la MUD. Sigan leyendo.

LOS CANALES PRIVADOS DE TELEVISION transmitieron ambas marchas -oposición y gobierno- con equidad, pero el canal ocho -“el canal de todos los venezolanos”- solo transmitió la marcha del oficialismo. Y todavía se preguntan por qué ese canal tiene el uno por ciento de sintonía en su mejor rating. El otro grupo de canales gobierneros, muy pocos saben que existen.

EL 31 DE AGOSTO, Maduro tenía el 80 por ciento de rechazo popular, y el primero de septiembre logró la cifra record de más del 85 por ciento de rechazo, sin tomar en cuenta su lenguaje. Por eso es que mientras más conozco a los hombres más quiero a mi perro.

EL ALCALDE EDGAR MIRANDA, demostró por qué se le conoce como “El Hijo del Pueblo”, pues al pasar las barreras del gobierno y llegar a Caracas, lo primero que hizo fue localizar a la gente de su municipio San Rafael de Onoto, y a quienes de otros municipios se fueron a pie hasta la marcha, y les ofreció un sencillo desayuno. Sigan leyendo.

AL MOMENTO DE REDACTAR esta Antena me entero que en los próximos días, Miranda le hará un reconocimiento a “Los Caminantes de Portuguesa” a quienes ha calificado como “Héroes”, sobre lo cual hablará mañana martes en mi programa Primera Plana Radio (Guanareña y Galáctica) en horas del mediodía, pero por ahora voy a dejar esta Antena hasta aquí para ir averiguar quiénes son los “asesores” de Nicolás Maduro.