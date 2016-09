las travesuras de thelmo

THELMO TRAVIESO/

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA, REPRESENTADA en la Mesa de la Unidad (MUD), seguirá luchando sin descanso para que el referéndum revocatorio se realice en este mismo año, a pesar de los pesares y de las trabas que diariamente colocan las cuatro comadres del CNE para que la consulta no se someta a la consideración de los electores en este 2016. Entendemos los motivos por los cuales el régimen de Nicolás Maduro hace hasta lo imposible para dilatar el revocatorio, pues para nadie es un secreto que la administración que ha tenido en sus manos por más de 17 años, ha estado signada por grandes hechos de corrupción, y una vez caiga el régimen, tendrán que pagar con cárcel y entregar todos los bienes pertenecientes al Estado venezolano. No es “cacería de brujas”, es que la justicia tiene que ser aplicada a quienes de la manera más miserable desangraron al país e hicieron de la administración pública una fuente inagotable de riqueza súbita y galopante. Por esas razones antes descritas, es que los “revolucionarios” están reacios a entregar el poder, y con el miedo latente de perderlo todo en un ajuste legal que promueva el nuevo gobierno que sustituya a esta administración roja rojita, de triste y penosa recordación para las generaciones venideras. El revocatorio a Nicolás Maduro se le ha metido en el corazón a los venezolanos; no existe rincón del país en donde no se hable de su realización, y no hay quien no quiera aportar su fuerza y su voluntad para que se concrete en este año.

DOS OBRAS EJECUTADAS POR LA ALCALDÍA del municipio guanare están siendo revisadas por el departamento técnico de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Se presumen irregularidades y violaciones a la Ley de Licitaciones. Próximamente se nombrará una subcomisión que se encargará de hacerle seguimiento a dicha investigación.

AL PARECER YA NICOLÁS MADURO LE DIO LA ORDEN a las “cuatro rectoras complacientes del cne” para que las elecciones de gobernadores y legisladores estadales se realicen este año, y de un momento a otro harán el anuncio de la fecha de ese evento electoral.

PRESUNTAMENTE, EXISTE UNA RELACIÓN COMERCIAL entre un alto funcionario del gobierno estadal y un comerciante de origen árabe, que es quien maneja todo lo relacionado con la distribución de comida. La sociedad de estos dos personajes ha crecido de manera descomunal y sus activos se materializan en moneda extranjera y vehículos de todas las marcas.

LA COSECHA DE MAÍZ DEL AÑO PASADO ENTREGADA por los agricultores a Inprofec fue recibida a 18 bolívares el kilogramo, y fue vendida por el instituto a la agroindustria a 96, lo que quiere decir que hay una diferencia de 78 bolívares de ganancia a favor de Inprofec y en perjuicio de los agricultores que no recibieron incentivos por estas ganancias. ¿Dónde se invirtió ese dinero, acaso mejoraron el sueldo de los empleados?

LA SEMANA PASADA LES COMENTAMOS SOBRE presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en algunas Cámaras Municipales en el estado Portuguesa, sobre solicitudes y ventas de terrenos que se hacen con procedimientos amañados. Estas ventas se están haciendo en terrenos que no son de los municipios, sobre todo en Guanare, donde han hecho ventas de terrenos que son privados y carecen de legalidad municipal. Esas ventas quedarán nulas en lo que venga un nuevo gobierno municipal. La próxima semana les hablaremos de un caso específico.

ENCHUFADOS EN EL RÉGIMEN ESTÁN INVIRTIENDO dinero en la campaña electoral de algunos aspirantes a la Gobernación. Esos beneficiados pertenecen a los dos polos, es decir, del gobierno y de la oposición. Así no los hicieron saber a través de un correo que nos enviaron recientemente. Los precandidatos de la oposición que caigan en este juego deben tener mucho cuidado al recibir cualquier aporte de estos personajes, porque pueden caer en una trampa como en una oportunidad cayó un alto dirigente nacional de la oposición.

ASÍ ME LO ENVIARON Y ASÍ LO PUBLICAMOS: “Amigo Travieso”, este comentario es de muy buena fuente, porque proviene de las interioridades de nuestro partido. Resulta que el dúo Sequera-Casal tiene sus días contados. Esa información se coló el sábado cuando vino a Portuguesa el vicepresidente nacional de AD, Antonio Ecarri y quien funge como mano derecha de Henry Ramos Allup. Por lo visto coge fuerza desempolvar a la figura del ex diputado Gustavo Núñez, quien se ha mantenido en la reserva. Esta última decisión dejaría sin posibilidades de regreso a la ex secretaria general Ivelisa Martínez y también la aspiración soterrada del socio de Bernabé Gutiérrez y ahora gran cacao, Solís Daza. Amigo Travieso, esos movimientos podrían hacerse de un momento a otro. Seguiremos informándole.

NOSOTROS NOS DESPEDIMOS hasta el próximo domingo, si Dios y la Virgen nos lo permiten. ¡Hasta entonces!

