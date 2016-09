los cristales rotos de diosdado

FROILAN BARRIOS NIEVES/

El jueves 18 -08- 2016 Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional, informó que se le entregará una lista a los dirigentes del PSUV y de los ministerios públicos, a presidentes de institutos para saber cuáles son los opositores y “verificar que no quede ningún escuálido” para entregarles “su lista de escuálidos y en una semana los volveremos a convocar para verificar que no quede ni un escuálido ahí”, dijo Cabello desde una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro realizada en el estado Anzoátegui. Enfatizó que en “una revolución no puede haber personas que firmaron contra el presidente, no pueden estar los escuálidos”. Ya hicimos el trabajo con los ministerios, y ahora el partido va a hacer el trabajo en gobernaciones y alcaldías, vamos a restearnos con nuestro pueblo, no con la burguesía”.

Como podemos ver, lo del oficialismo no es cuento en materia de repartir miedos a nivel nacional, al declarar su intención de desatar una operación de limpieza, donde “ya se han encontrado a mas de 4000 funcionarios”, quienes según el SS del Furrial cometieron “el delito” de solicitar el derecho constitucional del Referendo Revocatorio. Como la Kristallnach o Noche de los Cristales Rotos en la Alemania Nazi de 1938, se pretende extender en todo el territorio nacional la cacería de opositores y el odio entre venezolanos.

En el lenguaje típico del programa “con el Mazo dando”, insulta y amenaza, la emprende contra todos, contra el grupo Polar y empresarios en general; en pocas palabras pretende implantar un Estado Policía de sapeo colectivo, similar a los de Europa del Este, cuya máxima expresión de represión fue alcanzado en la Alemania Oriental del Presidente Erick Honecker y la STASI, la policía política más frenética y represiva del bloque soviético, magistralmente recogido en el film La vida de los otros (2006).

En su soberbia y jactancia de poder, el representante de la raza aria de la V República se lleva por delante al Convenio 111 de la OIT firmado por Venezuela EN 1971 que prohíbe todo tipo de discriminación, entre ellas la discriminación política y al menos 5 artículos de la CRBV: el 145 “los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”, en ese mismo sentido el articulo 89 numeral 5 indica: “En el trabajo se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, sexo o credo o por cualquier otra condición”. Al funcionario público que lo ejecute el art. 139 es explícito: “El ejercicio del poder público acarrea responsabilidades individual por abuso o desviación de poder, o por violación de esta Constitución o la Ley.” El Art. 25 sentencia: “Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución es nulo y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa”. Y el Art. 23 “Los tratados relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno…”

Agregando que estos principios están contenidos en el vigente Estatuto de la Función Pública, en sus artículos 30 y 78 donde se establece la Estabilidad del funcionario Público, donde este podrá ser separado de su cargo solo por las causales establecidas expresamente en la Ley. Con el agravante para este Diputado del PSUV, que cuando fue promulgada dicha ley en julio de 2002, la refrendó como Ministro de Interior y Justicia durante la gestión del extinto Presidente Chávez.

Finalmente, esto debe servir de lección ante la posición de un diputado oficialista quien pretende difundir el odio, y negarle a la población el derecho a exigir libremente un derecho constitucional, como lo es la revocatoria del mandato presidencial.