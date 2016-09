Madres de neonatos fallecidos en el JMCR insisten en que el retén está contaminado

Las declaraciones ofrecidas por directora del Hospital “Dr. JM Casal Ramos” de Acarigua-Araure, Sonia Romero, en la que niega la contaminación de la Unidad de Cuidados Neonatales, causaron indignación en las madres de dos de los bebés que han fallecido en los últimos meses en esta área.

Johana Hurmedan y Lilibeth Escalona se presentaron este miércoles a la redacción de este medio de comunicación para repudiar tales declaraciones. “No es posible que se diga que la muerte de nuestros hijos se debió a que no tuvimos control prenatal, cuando somos mujeres adultas, con buenas condiciones de salud, que asistimos a todas nuestras consultas médicas durante el embarazo”.

“Mi niña nació el 27 de julio y falleció el 14 de agosto, durante todo ese tiempo estuvo en el área de neonatología de ese hospital, donde hasta los guantes teníamos que comprar. Hasta Colombia tuvo que ir mi esposo a comprar el tratamiento para el escherichia coli, que fue la bacteria que contrajo mi bebé, porque en ese centro de salud no hay nada”, contó Hurmedan.

Por su parte, Lilibeth Escalona, madre de un bebé que murió el 19 de agosto, tras permanecer recluido más de 15 días en la mencionada unidad, reiteró que el hospital no tiene aires acondicionados, no hay químicos para esterilizar y no cuenta con las medicinas apropiadas para tratar los cuadros clínicos.

“Mi hijito murió de un sepsis neonatal ocasionada por una bacteria llamada Klebsiella pneumoniae, según los estudios que le realizaron. Esta situación se debió a la negligencia de las autoridades sanitarias en el cumplimiento de sus responsabilidades con esta unidad. En ese lugar, sin consideración, el personal nos decía que nuestros hijos estaban contaminados y que no durarían vivos, acotó.

Las madres sostuvieron que en el tiempo en que sus hijos estuvieron recluidos en ese centro de salud, otros bebés también fallecieron a causa de bacterias. “Vamos a denunciar estos casos para que se investiguen, y que otras madres que acudan a centros como ese a dar a luz, no sufran la misma tragedia que nosotras”, acotaron.