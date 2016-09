María Corina Machado: “Que le pongan fecha al Revocatorio, o lo haremos renunciar”

CARACAS.-

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, explicó durante una entrevista televisiva, que se pudiera entrar en un plan de desobediencia civil para generar el cambio en el país y advirtió “le ponen fecha al revocatorio, o los haremos renunciar”.

La dirigente afirmó que los venezolanos están conscientes de que “no hay más tiempo” para seguir esperando el cambio de gobierno.

“Esta no es una lucha política ni electoral, es una lucha existencial. El país no da más (…) Hay que hacerle entender al régimen que se tienen que ir y poner una fecha tope. Yo he planteado a los compañeros de la Unidad que hay que poner una fecha tope hasta la cual se le va a dar un límite al CNE para pretender marearnos”, dijo.

“A partir de ese momento, si no hay una fecha para el revocatorio este año, lo que procede es la desobediencia civil generalizada. Aquí hay dos opciones: o le pone fecha al revocatorio o le haremos renunciar, y eso es democrático y constitucional”, prosiguió.

Aclaró que el cambio para Venezuela no debe ser “una cara por otra”, sino que debe existir un cambio de sistema político y social. Machado resaltó que el referéndum es la vía para terminar con el mandato de Nicolás Maduro y señaló que este no depende del CNE, porque “quieran o no, la gente pide un cambio de gobierno”.