Obispo de Acarigua-Araure: “María se hizo presente en la patria para integrarnos en un solo pueblo”

Para enviar al país y al mundo un claro mensaje de que la iglesia está unida en torno a sus fieles, este jueves 8 la celebración de los 364 años de la aparición de la Virgen de Coromoto se llevó a cabo con una misa conjunta a cargo de las Diócesis de Acarigua-Araure y de Guanare.

El encargado de oficiar la misa solemne fue el obispo de Acarigua-Araure, monseñor Juan Carlos Bravo, quien expresó su satisfacción por la gran cantidad de fieles que asistieron al Santuario Nacional, y por la presencia de autoridades gubernamentales como la ministra de Turismo, Marlenis Contreras de Cabello; el gobernador del estado, Reinaldo Castañeda; y el alcalde de Guanare, Rafael Calles.

La ceremonia estuvo marcada por al ánimo de la feligresía en su cercanía con María de Coromoto, y por el acompañamiento musical a cargo de la Cantoria Amadeus, los músicos del Santuario y de Guanare que hicieron acto de presencia para interpretar temas llaneros en el marco de la misa.

Monseñor Bravo, envió un mensaje muy sobrio a la feligresía en el marco de la homilía, invitando a “no asumir la vida de forma aguada, porque esa actitud sólo conduce al fracaso, la división y la muerte, sino a pensar en vivir plenamente en la fe, para de esta forma alcanzar el éxito y la felicidad junto a la familia”.

“Hay formas de vivir que no son auténticas, aunque estén selladas por una vieja tradición y una rígida estructura. Esas formas de vivir tarde o temprano, el ser humano ante ellas se pregunta, dónde está lo esencial y lo importante en esta forma de vida; es decir, donde está el amor, y es allí cuando viene el cambio de vida en la fe”, reflexionó el alto prelado.

El obispo de Acarigua-Araure, recomendó a la población que en la dinámica de vida de un país no se anteponga la ley al respeto, ni la norma sobre la conciencia, y esto lo dejó ver Jesús en su vida terrenal como una enseñanza para todos.

En este orden, expresó que si la religión no sirve para que el ser humano viva mejor, entonces no tienen sentido las escrituras. Al mismo tiempo, dijo que pasa igual con las instituciones, si estas no sirven para propiciar una vida en abundancia para el colectivo, entonces no cumplen su cometido.

“Jesús llegó para establecer un nuevo estado de vida… y María se hizo presente en la patria para integrarnos a todos en un solo pueblo, así llegó aquí a Guanare hace 364 años… María mandó a los indios a que se bautizaran para que se injertaran en Cristo” exaltó.

Tradición

Es de resaltar, que en la misa solemne se contó con la presencia de la delegación de los Indios de Tostos, estado Trujillo, una tradición en estas fiestas; también arribaron a la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto, delegaciones de ciclistas de todo el país que escoltaron la caminata que a primeras horas de la mañana de ayer se efectuó con la imagen de la Patrona Nacional desde el Parque La Aparición de Quebrada de la Virgen hasta el Santuario.