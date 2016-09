Pablo Rangel (FVM): ME no actúa responsablemente al retrasar inicio del año escolar

Pablo Rangel, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FMV) en Portuguesa, aseguró que el Ministerio de Educación no actúa responsablemente con 4 millones de venezolanos, al retrasar el inicio del año escolar 2016-17.

Recordó Rangel que el año escolar 2015-16 abruptamente fue reducido a finales de mayo como consecuencia del racionamiento eléctrico y eso afectó el normal desarrollo de las actividades académicas, por lo cual rechazó el retraso para el nuevo período, “porque se verá afectado el proceso educativo”.

“Si fuésemos los docentes los que paralizáramos las clases, por exigir reivindicaciones, allí sí invocan cualquier instrumento coactivo para arremeter contra nosotros, pero cuando es el Gobierno el que lo hace, sin justificación alguna, nadie dice nada”, dijo.

Rangel apuntó que aunque no se dice la verdad, “creemos que el retraso en el inicio del año escolar obedece a que no hay comida para los alumnos, ya que el Programa de Alimentación Escolar está inoperativo por falta de dinero y escasez de alimentos; además, un gran número de escuelas fueron visitadas por el hampa, porque no hubo un plan preventivo por parte de los organismos de seguridad para evitar estos delitos”.

Señaló que es triste que este tipo de situaciones continúen ocurriendo, y que nada de esto cambiará mientras el país siga teniendo estos gobernantes que han demostrado total incapacidad para solventar los problemas.