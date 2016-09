Padres deben fraccionar la compra de los artículos de la lista escolar

Forzados por la alta tasa inflacionaria que mantiene sitiada a la economía venezolana, los padres y representantes, a pesar de la inminencia del comienzo del año escolar, han optado por fraccionar la compra de los artículos de la lista de útiles que ha cuadruplicado su precio durante este año.

Dagnaly Mora llegó a Acarigua desde Turén buscando precios más bajos y los encontró en un local de calle 29 entre avenidas 32 y 33, aunque todavía no ha comprado más que unos cuantos cuadernos pues, según dijo, este año no podrá adquirir todos los artículos de la lista en una sola compra sino que lo hará por partes, una inversión que hasta ahora y junto a su esposo han cuantificado en unos 150.000 bolívares para sus tres hijos, monto en el que no incluyeron uniformes ni calzado.

Por su parte Norma Rojas, quien todavía no tiene en sus manos la lista de útiles pero ya ha comenzado a comprar lo que considera indispensable para los estudios de su hija que está en bachillerato, indicó que este año, igual que el anterior, está marcado por una fuerte ausencia de variedad de productos sin embargo los de esta temporada “parecen ser de mejor calidad, aunque las marcas tradicionales y de mayor confianza están desaparecidas, hay que comprar lo que hay y poco a poco”, señaló.

De igual manera Sophia Rodríguez, que estudia ingeniería civil en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, estaba a la búsqueda de 8 libretas cosidas y, según dijo, se encontró con el exorbitante precio de 1.990 bolívares por cada unidad, por lo que tendrá que desembolsar 15.920, lo que se suma a los más de 30.000 que ya ha gastado en otros artículos indispensables para cursar un semestre de estudios superiores. “Ya he gastado muchísimo y solo en lo más básico, no me imagino cuánto sería el total si comprase todo lo que me piden”, expresó.

Los precios que tienen los artículos de la lista escolar suponen un importante desembolso para las familias, sin embargo, las entrevistadas aseguraron que es una inversión que bien vale la pena hacer porque con ella aseguran una importante fracción del bienestar futuro de sus hijos, aunque con la actual situación deban hacerla por partes o comprando únicamente lo imprescindible.