CARMEN PÉREZ MONTERO/

El Gobierno está empeñado en amedrentar a los opositores con amenazas de todo tipo. Amenaza con quitarles las pensiones, los cargos, las casas, las bolsas de comida y ya ha cumplido algunas de sus amenazas como es el caso de los botados por asistir a la Toma de Caracas el pasado 01 de septiembre; pero a pesar de toda la represalia que ha tomado, no logra persuadir a los opositores para que cambien sus ideas libertarias.

El pueblo, definitivamente, perdió el miedo. El respeto al Presidente ya hace tiempo lo había perdido, debido a su comportamiento vulgar, irrespetuoso y violento; pero hoy ha tomado la calle y la protesta germina cada día con mayor fuerza. La Toma de Caracas puso más loco a Maduro. Su mente retorcida jamás concibió la idea de ver a Venezuela volcada en Caracas como un verdadero río humano, con fuerza incontenible, y como el río no cambia la corriente, así mismo Venezuela no retrocede “Pa´lante es pa´lla”

Los opositores no deben “pararle” a las amenazas del Gobierno porque ya está revocado y un Gobierno caído no bota a nadie. Además, los botados tendrán para el próximo Gobierno, que ya le falta poco por llegar, una infalible carta de recomendación y la honorabilidad de no haberse arrodillado ante un grupo de inescrupulosos e irresponsables que han llevado a la bella y rica Venezuela a una ruina total.

Los que asistieron a la Toma de Caracas, fueron de manera espontánea, guiados por los deseos de libertad, la superación del hambre y la miseria y por el futuro de la generación que se está levantando ante el ejemplo del vandalismo, la corrupción y los crímenes, con la anuencia de un narcogobierno podrido, responsable de muertes de inocentes, de presos políticos y de estudiantes cercenados en su futuro por el sólo delito de pensar diferente.

“Pa´lante es pa´lla” y el que se cansa pierde, por lo tanto es el tiempo de echar el resto, “jugársela” como decían nuestros abuelos; pero aportar un granito de arena, para fabricar el gigantesco castillo que representa nuestra libertad.

El Gobierno se siente perdido, hace tiempo que el pueblo le arrebató la calle, donde quiera que se presenta el Presidente o alguno de sus alabarderos, enchufados y hartos de dólares, deben someterse a los cacerolazos y abucheos del pueblo que reclama justicia. Ya no es la oposición, únicamente, es el pueblo, en pleno, muerto de hambre, temblando de impotencia e inseguridad quien pide “por piedad” un cambio de gobierno.

Maduro y sus secuaces, están conscientes de que él no supo mandar, que el cargo le quedó grande y que el País se le escapó de las manos; pero se considera enviado por Dios y por Chávez para exterminar a la nación venezolana. Se ha atornillado de manera feroz en la silla de Miraflores, con la sordera, ceguera e inconsciencia del peor dictador.

La lucha es cruenta y como dijo Argimiro Gabaldón “ El camino es duro, pero es el camino”; así pues que el pueblo entero, opositores y chavistas, prácticamente hoy están unidos por el rescate de la dignidad del pueblo venezolano y nada ni nadie les hará retroceder, porque no está sufriendo solamente el opositor, el chavista también está cansado de las interminables colas, la escasez, la inseguridad y el mísero salario que se queda en manos del inescrupuloso “bachaquero”.

“Pa´lante es pa´lla”

