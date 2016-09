Presidente Macri: Venezuela es un desastre, no es una democracia

CARACAS.-

En fluido inglés, el presidente Mauricio Macri reservó una especial crítica al “desastre” en Venezuela, en una entrevista con el Financial Times, realizada en su oficina presidencial en la Casa Rosada.

“No puedo entender cómo la gente puede decir que están practicando la democracia, eso no es democracia”, dijo negando con la cabeza, según describe el periodista Benedict Mander, del FT.

Macri rechaza toda sugerencia de que ablandó su postura hacia el régimen de Nicolás Maduro desde que llegó al poder. E insistió que ha luchado por un referendum para remover a Maduro así como por “la libertad de los presos políticos”.

En la entrevista, el Presidente también se refirió al campo local, en especial al tema de las tarifas.

“Entiendo que muchas de las decisiones que he tomado no son fáciles para mucha gente”, explicó al FT, que recuerda la firme oposición que recibió Macri a los aumento de tarifas. “Si hubiera habido una alternativa, la habría tomado, pero no hay”, sentenció.

A pesar de la complicada situación, Macri está obstinadamente confiado en que las cosas van como se planearon, escribe el FT.