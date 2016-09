Productores de Las Majaguas claman por atención a la falta de energía eléctrica

Las constantes fallas en el servicio eléctrico en el sector del Sistema de Riego Las Majaguas, en el municipio San Rafael de Onoto, entorpecen el normal desarrollo de la producción de alimentos, según lo denunciado por productores de la zona.

Jean Carlos Morante, productor agropecuario, manifestó que actualmente la falta de fluido eléctrico, que ya va por tres días, obedece a la caída de las líneas de alta tensión, que dejaron a canales de riego fuera de servicio. “Pese a que se ha reportado la situación, no hay respuestas de ningún organismo”, afirmó.

Explicó que en San Rafael de Onoto, la sede de Corpoelec no cuenta con vehículos para el traslado de los técnicos. “La unidad se la robaron, y cuando uno llega allá no hay respuesta. El servicio es crítico y nosotros tenemos cuatro años esperando por la culminación de la subestación en el municipio, la cual aparentemente todavía no estará lista y seguimos dependiendo de la subestación de Acarigua”, acotó.

Morante enfatizó, que las fallas eléctricas también afectan el servicio de agua a la población. “Nos vemos igualmente perjudicados, y tenemos pérdidas por no poder suministrar el vital líquido a los animales”, destacó.

Asimismo lamentó que los cultivos de arroz que utilizan pozos profundos para riegos complementarios, se vean afectados por la interrupción del servicio, por no contar con suficiente cantidad de agua.

El productor señaló además, que aunque se han hecho esfuerzos para combatir la delincuencia en el sector, “y se han logrado resultados favorables, el no contar con servicio eléctrico en horas nocturnas nos hace blanco fácil del hampa”.