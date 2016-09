Ramos Allup: Cuando el Gobierno pierda el poder, deberá enfrentarse a la justicia

CARACAS.-

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup (Unidad – Dtto. Capital), comentó que los abogados cercanos al presidente Nicolás Maduro han asegurado que no es posible cerrar al Poder Legislativo Nacional el Palacio y tampoco allanar la inmunidad parlamentaria de sus integrantes, de lo contrario se estaría cometiendo un “golpe de Estado continuado”, dejando en evidencia el temor que tienen de enfrentar a la justicia.

“Este es un golpe de Estado continuado y lo que más alarma es que dentro de las fuerzas del chavismo, por ese temor que tienen a perder el poder, lo que hacen es cerrar todas las salidas constitucionales. Esto podría alentar un golpe militar, y como ellos dicen que controlan la Fuerza Armada Nacional, sería un autogolpe”, aseveró Ramos Allup.

Asimismo, el parlamentario se refirió negativamente a la actuación de la jueza encargada del caso de Alejandro Puglia, Director de la Oficina de Seguimiento de la Asamblea Nacional, y dijo que este caso ejemplifica el miedo por parte de los adeptos al gobierno que son capaces hasta de “usurpar funciones del Ministerio Público”.

“La acción penal es privativa del fiscal del Ministerio Público. El fiscal cuando vio que no había flagrancia, que no había delito, pidió la libertad plena de Alejandro Puglia, como tenía que ser. Si el Ministerio Público no intenta la detención ésta no procede. La juez, porque le dio la gana lo dejó detenido”, comentó.

El diputado Henry Ramos Allup aseguró que el gobierno seguirá cerrando todas las vías posibles para no perder el poder, porque de no ser así, tendrán que “rendir cuentas” ante la justicia nacional e internacional.